João Gomes, Toque Dez e mais: prefeitura baiana anuncia primeiras atrações do São João 2026

Festa vai ocorrer de 14 a 24 de junho no município

  Esther Morais

  Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:27

Confira atrações do SJ de Jequié  Crédito: Divulgação 

O ano nem virou e já tem gente pensando no São João de 2026! A prefeitura de Jequié, uma das cidades baianas que se destaca no período junino, anunciou no último sábado (6) as primeiras atrações do festejo. São elas: Toque Dez, Pablo, João Gomes e Simone Mendes.

A festa vai ocorrer de 14 a 24 de junho. Este ano o evento terá uma logomarca desenvolvida para celebrar, também, a Copa do Mundo 2026, que terá jogos durante o período junino.

“Prepare o coração porque Jequié já começou a esquentar o clima”, escreveu a prefeitura. As demais atrações ainda serão divulgadas.

Atrações do São João em Jequié

Atrações do São João de Jequié
Atrações do São João de Jequié
Atrações do São João de Jequié
Atrações do São João de Jequié
Leia mais em Alô Alô Bahia. 

