ANTES DO CARNAVAL

João Gomes, Toque Dez e mais: prefeitura baiana anuncia primeiras atrações do São João 2026

Festa vai ocorrer de 14 a 24 de junho no município



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:27

Confira atrações do SJ de Jequié Crédito: Divulgação

O ano nem virou e já tem gente pensando no São João de 2026! A prefeitura de Jequié, uma das cidades baianas que se destaca no período junino, anunciou no último sábado (6) as primeiras atrações do festejo. São elas: Toque Dez, Pablo, João Gomes e Simone Mendes.

A festa vai ocorrer de 14 a 24 de junho. Este ano o evento terá uma logomarca desenvolvida para celebrar, também, a Copa do Mundo 2026, que terá jogos durante o período junino.

“Prepare o coração porque Jequié já começou a esquentar o clima”, escreveu a prefeitura. As demais atrações ainda serão divulgadas.