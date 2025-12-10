João Gomes, Toque Dez e mais: prefeitura baiana anuncia primeiras atrações do São João 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Alô Alô Bahia
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 06:27
O ano nem virou e já tem gente pensando no São João de 2026! A prefeitura de Jequié, uma das cidades baianas que se destaca no período junino, anunciou no último sábado (6) as primeiras atrações do festejo. São elas: Toque Dez, Pablo, João Gomes e Simone Mendes.
A festa vai ocorrer de 14 a 24 de junho. Este ano o evento terá uma logomarca desenvolvida para celebrar, também, a Copa do Mundo 2026, que terá jogos durante o período junino.
“Prepare o coração porque Jequié já começou a esquentar o clima”, escreveu a prefeitura. As demais atrações ainda serão divulgadas.
