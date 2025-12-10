Duas apostas baianas faturam mais de R$ 50 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07:26
Duas apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (9), e faturaram R$ 56 mil. Os sortudos são de Salvador e Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Os dois jogos são individuais.
Os números sorteados são: 04, 06, 11, 38, 49 e 54.
Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio acumulou. Ao todo, 28 apostas acertaram a quina e mais de 2 mil, a quadra, cujo valor é de R$ 1 mil.
O próximo sorteio será na quinta-feira (11), com prêmio estimado em R$ 38 milhões.