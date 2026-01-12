TRÁGICO

Idoso de 81 anos morre durante prova de corrida na Bahia

Corredor chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Júlio Amorim era conhecido pela prática de esportes no interior da Bahia Crédito: Reprodução

Um idoso de 81 anos, identificado como Júlio Amorim, morreu durante uma corrida de rua realizada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A prova aconteceu no domingo (11). O corredor chegou a ser socorrido por uma ambulância que prestava serviço ao evento, mas não resistiu.

De acordo com a Pulsar Saúde Móvel, responsável pelo socorro, Júlio Amorim teve um mal súbito durante a corrida e recebeu atendimento de profissionais de saúde em ambulância de Suporte Avançado de Vida (SAV).

"Não houve retorno da circulação espontânea, sendo o óbito constatado no local, com posterior encaminhamento do corpo à unidade hospitalar competente, sendo a suspeita clínica de infarto fulminante", afirma a empresa. Procurada, a Polícia Civil disse que não possui registro do caso.

Júlio Amorim treinava com frequência e já tinha participado de diversas provas de corridas. A Pulsar Saúde Móvel afirma ainda que o corredor "não apresentava histórico conhecido de comorbidades e havia realizado, previamente à prova, verificação de sinais vitais, os quais se encontravam dentro da normalidade".

O organizador da corrida Virgulino Run, Brendu Azevedo, lamentou a morte do idoso. "É com muita tristeza que venho prestar meus sentimentos à família. Sr. Júlio era um cara muito especial em todos os eventos esportivos em Vitória da Conquista. Eu sempre fiz questão de te-lô presente por ser uma força e um exemplo", afirmou, em vídeo publicado no perfil oficial do evento nas redes sociais.

O personal Alan Chaves, que acompanhou o idoso em treinos, também lamentou a morte de Júlio Amorim. "Saber da sua partida doeu muito. Agora só nos resta as boas lembranças que tive com você. Um cara amigo, motivador, alegre e super carismático com todos", escreveu.

Íntegra do posicionamento da Pulsar Saúde Móvel

"A Pulsar Saúde Móvel vem, respeitosamente, apresentar nota oficial acerca do atendimento prestado durante a Corrida Virgulino, realizada em 11 de janeiro de 2026, evento para o qual esteve regularmente contratada.

De início, manifestamos nosso profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos do Sr. Júlio Amorim, em razão de seu falecimento.

Nesse sentido, esclarece-se que, durante a prova, o corredor apresentou mal súbito, sendo atendido imediatamente por ambulância de Suporte Avançado de Vida (SAV).

Contudo, não houve retorno da circulação espontânea, sendo o óbito constatado no local, com posterior encaminhamento do corpo à unidade hospitalar competente, sendo a suspeita clínica de infarto fulminante.

Ainda, segundo informações colhidas no atendimento, o paciente, Sr. Júlio Amorim, de 81 anos, não apresentava histórico conhecido de comorbidades e havia realizado, previamente à prova, verificação de sinais vitais, os quais se encontravam dentro da normalidade.

Diante desta triste fatalidade, a Pulsar Saúde Móvel reitera que todas as medidas cabíveis foram devidamente adotadas, não sendo possível evitar o desfecho em razão da natureza súbita do evento.