Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador

Corredor estava com a esposa e o filho quando passou mal

Maysa Polcri

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:02

Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos passou mal e morreu durante a sétima edição da Corrida Colorida, promovida pelo Martagão Gesteira, em Salvador. A corrida foi realizada na manhã do último domingo (9), na orla de Patamares. O hospital lamentou a morte. Cerca de 4,5 mil pessoas participaram do evento.

A reportagem apurou que o corredor, identificado como Antônio José Da Costa Assis, era um dos patrocinadores da corrida. O homem participou do evento com a esposa e a filha. O sepultamento de Antônio José aconteceu na segunda-feira (10), no cemitério Bosque da Paz.

Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador

Outras pessoas que participaram da corrida viram o momento em que o homem passou mal. Uma participante relatou que a vítima ficou caída no solo enquanto aguardava ser socorrida para uma ambulância.

Em nota, o Hospital Martagão Gesteira lamentou a morte e informou que os protocolos médicos foram seguidos. "Toda a assistência foi prestada imediatamente após ele apresentar mal-estar, já na linha de chegada. Amigos do atleta, que também participaram do evento, bem como familiares, foram acolhidos e acompanharam todos os protocolos médicos seguidos", diz o hospital.

O Martagão afirma que garantiu suporte dos participantes. "Em todas as suas versões, a corrida sempre contou com suporte em todos os sentidos, inclusive de apoio médico e de emergência, ambulâncias, brigadistas, entre outros. Na edição realizada no último final de semana, não foi diferente. O suporte e segurança dos participantes são prioridades. O evento contou com duas UTIs móveis com médico, enfermeiro e condutor em cada uma delas, além de brigadistas", acrescenta.

A Polícia Civil informou que expediu as guias de perícia e necropsia do corpo da vítima, que não tinha indícios de crime.