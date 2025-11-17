Acesse sua conta
Empresário morre aos 48 anos após sofrer mal súbito durante corrida de rua

José da Silva Nogueira Netto era um corredor experiente, segundo organização do evento

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:26

José da Silva Nogueira Netto, de 48 anos,
José da Silva Nogueira Netto, de 48 anos, Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um empresário morreu no domingo (16) após sofrer um mal súbito enquanto participava de uma corrida de rua em João Pessoa, na Paraíba. José da Silva Nogueira Netto, de 48 anos, era diretor executivo de uma rede de óticas com lojas no estado paraibano e no Ceará.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem caindo enquanto corria a Meia Maratona de João Pessoa. Bombeiros que estão no local tentam reanimá-lo até a chegada da ambulância. Outros competidores continuaram a correr durante o atendimento.

O homem que está gravando o vídeo reclama da suposta demora para a chegada da unidade de saúde móvel. Segundo ele, o veículo demorou 12 minutos para chegar ao local. Agentes de saúde tentaram reanimar o empresário por cerca de 1h, mas ele não resistiu e morreu no local.

Uma das filiais da rede de lojas publicou uma nota de pesar lamentando a morte do empresário. “Netto foi muito mais do que um líder. Foi inspiração, visão e humanidade. Seu comprometimento, sua ética e sua paixão por transformar vidas através do cuidado com a saúde visual marcaram profundamente a história da Personallité e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado”, escreveu o estabelecimento.

Em nota, a organização da Meia Maratona de João Pessoa informou que Netto era um participante experiente e já havia participado de outras competições, como a maratona de 42km. Segundo os organizadores, as equipes médicas realizaram “todos os procedimentos cabíveis” e a estrutura médica da prova “atende às exigências dos órgãos reguladores”.

