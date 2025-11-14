PL EM DISCUSSÃO

Sem shows e corridas? Produtores reagem a projeto que quer barrar eventos na Barra

PL que tramita na Câmara prevê multa de até R$ 15 mil para quem desrespeitar as regras

Yan Inácio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:00

Farol da Barra em Salvador Crédito: @crdrone

Organizadores de corridas e paradas cívicas que têm Barra e de Ondina como palco mostraram preocupação com o projeto de lei em tramitação na Câmara dos Vereadores que pode restringir eventos e uso de equipamentos sonoros na orla dos bairros.

Assinada pelo vereador Maurício Trindade (MDB), a medida restringe eventos com carros de som, trios elétricos ou caixas amplificadas em ruas perpendiculares à orla e praias da região, além de vetar a instalação de palcos, arquibancadas e estruturas semelhantes. Segundo o parlamentar, grandes corridas, como a de Bell Marques, podem ser um dos três eventos que seriam permitidos pela Prefeitura, conforme o projeto de lei.

A justificativa é por se tratar de um “evento que atrai muitos turistas e atletas de fora, o que beneficia os hotéis e o comércio da região.” Corridas de menor porte poderão ser realizadas desde que as estruturas de palco, tendas e sistemas de som sejam instaladas fora da área do Farol. A sugestão é que sejam utilizados espaços como a Praça do Sol, a Praça das Gordinhas, em Ondina, ou a área em frente ao Clube Espanhol.

O PL abre exceção apenas para eventos tradicionais da cidade, como Carnaval, Pôr do Som, Furdunço, Fuzuê e Marcha para Jesus, além de autorizar três eventos adicionais por ano, caso sejam considerados prioritários ou emergenciais pela Prefeitura. As penalidades vão de multas que variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil até apreensão de equipamentos e veículos utilizados irregularmente.

O assessor esportivo Jardel Moura organiza anualmente três corridas que saem da região. Os eventos têm públicos que chegam a até 3.000 pessoas e geralmente terminam com cerimônias de premiação e shows em palcos montados nas proximidades do Farol. Ele diz que as maratonas já seguem as recomendações de trânsito e as regras impostas pela Lei do Silêncio.

“Eu acredito muito mais na criação de uma normativa de como conduzir, do que necessariamente proibir, até porque a gente sabe que a Prefeitura, como órgão e a Polícia Militar, não consegue fiscalizar tudo isso”, opinou. Moura também demonstrou preocupação com a possibilidade de mudança no local dos eventos.

“Porque se o problema está sendo o evento esportivo, que você tirar da lista e levar pra outro local, você vai gerar transtorno em outra região. E se a causa é essa, necessariamente você não vai resolver o problema”, disse.

Paradas cívicas, como a Marcha Trans da Bahia e a Parada LGBTQIA+ também podem ser ameaçadas pelas restrições impostas pelo projeto de lei. Diego Nascimento, diretor de programas da Associação Baiana de Travestis, Transexuais e Transgêneros em Ação (Atração), argumenta que o PL inviabiliza a realização de celebrações como essas por exigir que os organizadores contratem segurança, serviços de limpeza e saúde privados no local.