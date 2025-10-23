ESPORTE

Corrida de rua: veja 7 dicas de segurança para correr em Salvador

Instrutores de grupos de corrida fazem recomendações

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 06:02

Veja dicas para corrida de rua Crédito: Freepik

Em apenas três meses, Salvador registrou três atropelamentos envolvendo corredores. Um deles vitimou a policial rodoviária federal Martha Maria dos Santos, de 60 anos. Procurada, a Superintendência de Trânsito da cidade, a Transalvador, disse que não há um levantamento específico para acidentes envolvendo corredores neste ano. Embora a imprudência dos motoristas seja a principal motivação dos casos, grupos de corridas dão dicas de segurança para correr na capital baiana.

Correr contra o fluxo de veículos

Correr contra o fluxo de carros é a primeira recomendação dos treinadores. Isso permite um contato visual direto com os veículos que se aproximam, o que facilita reações rápidas em caso de necessidade.

Evite correr com fones de ouvido na rua

Usar fones de ouvido durante as corridas e treinos dificultam a percepção dos sons ao redor. Caso goste de correr os aparelhos, mantenha o volume baixo.

Use roupas fluorescentes em corridas noturnas

Use roupas fluorescentes ou com detalhes refletivos para facilitar a visibilidade dos motoristas durante corridas noturnas. Tenha atenção ao cruzar as vias e fique atento à saída de garagens de veículos e cruzamentos.

Não corra em caminhos desconhecidos ou atalhos perigosos

Prefira correr em locais amplos, onde é mais fácil observar os espaços e a movimentação das pessoas. Se for correr em cidades que você não conhece, pesquise os melhores lugares antes.

Prefira correr em locais movimentados e bem iluminados

Escolher locais com uma movimentação maior de pessoas e iluminação adequada sempre vai ser a melhor opção.

Prefira correr em grupo

Além de ser motivadora, a companhia de outros colegas deixa a corrida ainda mais segura.

Mantenha alguém avisado

Informe seu trajeto, local e horário de treino para alguém conhecido e sempre compartilhe sua localização em tempo real.