Corrida de rua: veja 7 dicas de segurança para correr em Salvador

Instrutores de grupos de corrida fazem recomendações

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 06:02

Os alertas do corpo que você não pode ignorar ao praticar corrida de alta intensidade
Veja dicas para corrida de rua Crédito: Freepik

Em apenas três meses, Salvador registrou três atropelamentos envolvendo corredores. Um deles vitimou a policial rodoviária federal Martha Maria dos Santos, de 60 anos. Procurada, a Superintendência de Trânsito da cidade, a Transalvador, disse que não há um levantamento específico para acidentes envolvendo corredores neste ano. Embora a imprudência dos motoristas seja a principal motivação dos casos, grupos de corridas dão dicas de segurança para correr na capital baiana.

Correr contra o fluxo de veículos

Correr contra o fluxo de carros é a primeira recomendação dos treinadores. Isso permite um contato visual direto com os veículos que se aproximam, o que facilita reações rápidas em caso de necessidade.

Evite correr com fones de ouvido na rua

Usar fones de ouvido durante as corridas e treinos dificultam a percepção dos sons ao redor. Caso goste de correr os aparelhos, mantenha o volume baixo.

Use roupas fluorescentes em corridas noturnas

Use roupas fluorescentes ou com detalhes refletivos para facilitar a visibilidade dos motoristas durante corridas noturnas. Tenha atenção ao cruzar as vias e fique atento à saída de garagens de veículos e cruzamentos.

Não corra em caminhos desconhecidos ou atalhos perigosos

Prefira correr em locais amplos, onde é mais fácil observar os espaços e a movimentação das pessoas. Se for correr em cidades que você não conhece, pesquise os melhores lugares antes.

Corredor de rua foi atropelado em Salvador

Emerson Pinheiro teve perna amputada por Reprodução

Prefira correr em locais movimentados e bem iluminados

Escolher locais com uma movimentação maior de pessoas e iluminação adequada sempre vai ser a melhor opção.

Prefira correr em grupo

Além de ser motivadora, a companhia de outros colegas deixa a corrida ainda mais segura.

Mantenha alguém avisado

Informe seu trajeto, local e horário de treino para alguém conhecido e sempre compartilhe sua localização em tempo real.

As orientações foram repassadas pelos instrutores Carlos Felipe Albuquerque, mais conhecido como professor Chokito, diretor da Runners Club, e Diogo Andrade, da Triação. 

