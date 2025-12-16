ALTA TEMPORADA

Mais de R$ 100 mil: confira as acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador

CORREIO fez levantamento em plataforma de hospedagem

Maysa Polcri

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

CORREIO pesquisou opções mais caras da capital baiana Crédito: Divulgação

A poucos dias do Réveillon, Salvador aparece como o destino mais procurado por brasileiros para as festas de final de ano. É o que indica um mapeamento feito pela Esfera, programa de pontos do Grupo Santander, que listou as cidades mais desejadas durante o período. A capital baiana aparece com o maior volume de pesquisas, 4,4 mil, seguida de Recife (3,6 mil) e João Pessoa (2,4 mil).

O mercado imobiliário aquecido colabora para o aumento dos preços. Uma pesquisa feita pelo CORREIO na plataforma de aluguel de acomodações Airbnb aponta que uma hospedagem de seis noites pode custar até R$ 125 mil. Confira abaixo as opções mais caras da capital baiana.

Um apartamento no bairro de Ondina, próximo à praia, é colocado para alugar por diária de R$ 20.892. O valor total para o período entre 19 de dezembro e 4 de janeiro custa R$ 125.356. A acomodação oferece três quartos, três banheiros, sala de estar e jantar, cozinha equipada, além de área de serviço com máquina de lavar (confira aqui ).

Outra opção, também, em Ondina, é um apartamento com cobertura. Na área de lazer, os hóspedes têm acesso a uma piscina e churrasqueira. O valor é de R$ 152.447, mas o anfitrião oferece desconto na plataforma, e o custo fica de R$ 125.431 para seis noites. São três quartos e dois banheiros, com hospedagem para até dez pessoas - assim como a primeira opção (confira aqui).

Pelo valor de R$ 83.571, até seis pessoas podem ficar hospedadas durante seis noites em um apartamento duplex, com cobertura, localizado próximo à Avenida ACM. O imóvel oferece dois quartos, sendo uma suíte, além de churrasqueira, chuveirão e área aberta na cobertura (confira aqui).

Um apartamento de dois quartos e dois banheiros, na Barra, comporta até seis hóspedes pelo valor de R$ 68.598. A diária sai por R$ 11.433 - valor inferior ao cobrado no período do Carnaval, que é de R$ 18 mil por dia, segundo o anúncio de aluguel (confira aqui). A corretora de imóveis Daiane Padilha afirma que apesar do aumento de preços para a virada do ano, o mercado ainda vai ficar mais aquecido a partir do ano que vem.

"O mercado está aquecido, com aumento considerável da demanda, alguns valores estão altos e ainda vão aumentar para o Carnaval", afirma. Segundo ela, os principais interessados no aluguel de imóveis durante o Réveillon são turistas de outros estados. A pesquisa conduzida pela Esfera, do Grupo Santander, aponta que o maior volume de consultas associadas ao termo “Réveillon” tinha relação com destinos do litoral nordestino.

Entre os destinos mais buscados estão Salvador, Trancoso, Recife, João Pessoa e Aracaju. Sobre a capital baiana, o levantamento indica que a cidade"está no topo da lista dos destinos mais desejados e oferece uma programação extensa para quem gosta de festejar". O Festival Virada Salvador 2025, evento oficial de Réveillon de Salvador, terá cinco dias de festa, começando no dia 27 de dezembro, na orla da Boca do Rio. A entrada é gratuita e há opções de camarotes, vendidos a partir de R$ 352.

Se a preferência dos hóspedes é ficar próximo à praia, outra opção para aluguel é um apartamento duplex no famoso Ondina Apart Hotel. A hospedagem comporta até dez pessoas e possui quatro quartos e três banheiros. O valor é de R$ 62.678 para seis noites (confira aqui)

Já um apartamento no bairro da Graça oferece luxo e comodidade. Por R$58.036, até seis hóspedes podem ficar no imóvel com três quartos. O prédio oferece infraestrutura moderna com piscina, academia, salão gourmet, espaço kids e segurança 24 horas (confira aqui).

Se o desejo é ficar em uma casa, o Santo Antônio Além do Carmo oferece diversas opções. Uma delas é a casa Figa, da atriz Fernanda Paes Leme. A hospedagem na casa charmosa, com piscina e vista para o mar, custa R$ 55.714 para seis noites (confira aqui). O casarão histórico totalmente reformado possui quatro quartos e comporta até oito pessoas.