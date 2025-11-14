Acesse sua conta
Open bar e shows exclusivos: festas de Reveillon em Salvador custam até R$ 1.076,09

Celebrações privadas acontecem em diversas regiões da capital

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:30

Festival Virada Salvador 2025
Festival Virada Salvador 2025 Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Estamos a menos de dois meses do ano novo e quem gosta de curtir em festas privadas já precisa começar a se planejar para garantir seu lugar na hora da virada. Em Salvador, diversas celebrações com atrações musicais para todos os gostos e algumas com open bar garantido já estão com ingressos à venda. Os valores das entradas individuais chegam a R$ 1.076,09.

Programação do Festival Virada Salvador 2026

progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
1 de 5
progra por Divulgação

Réveillon Baía Sunset 2026

O evento acontece no Baía Sunset Bar, com vista para a Baía de Todos os Santos, atrações musicais e serviço all inclusive com ceia completa e open bar. O ingresso individual custa R$ 550 (+55 taxa) e inclui acesso, comidas e bebidas. Clique para conferir mais informações.

Réveillon Bahia de Todos os Santos

Realizado no Terminal Turístico Náutico da Bahia, o evento oferece vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, open bar premium e atrações como Balinho de Quinta, Rachel Reis e Cortejo Afro. O ingresso individual no lote promocional custa R$ 295 (+29,50 taxa). Clique para conferir mais informações.

Réveillon Celebrate 2026

O evento acontece no Hotel Deville Prime Salvador, com atrações como Vanessa Borges, Banda Didá e DJ, além de open bar completo e ceia especial do chef Diogo Calegari. O ingresso individual adulto custa R$ 1.076,09 e inclui bebidas variadas e buffet exclusivo. Clique para conferir mais informações.

Réveillon da Baía – 25ª edição

O evento acontece nos Jardins da Igreja do Santo Antônio da Barra, com vista para a Baía de Todos os Santos, ceia all inclusive premium, espaço kids e atrações como Eric Assmar, Clariana, Maira Lins, Microtrio e DJ Nate Mônaco. O ingresso individual custa R$ 600 (+60 taxa). Clique para conferir mais informações.

Réveillon Villa Paradise – Canto da Sereia

O evento acontece no Villa da Praia Hotel, em Salvador, com pé na areia, atrações como Vitrolab canta Caetano e DJ Theo, ceia gourmet e bebidas all inclusive. O ingresso individual da pista custa R$ 500 (+50 taxa) e inclui open bar, gastronomia e experiências especiais como Altar de Iemanjá e Banho de Cheiro. Clique para conferir mais informações.

Réveillon 7 Mares 2026

O evento acontece no Jardim dos Namorados, na Pituba, com shows de Escandurras, La Fúria, Renanzinho CBX e DJ Deivid Oliveira, além de open bar premium nos setores Arena e VIP. O ingresso individual mais econômico (Arena, 3º lote) custa R$ 310 (+31 taxa). Clique para conferir mais informações.

Réveillon Alerta Praia 2026

O evento acontece à beira-mar, reunindo os setores Camarote Premium, Gramado VIP e Praia, todos com open bar e vistas para os palcos. O ingresso individual mais barato (setor Praia) custa R$ 150 (+15 taxa) e inclui acesso ao open bar e toda a programação. Clique para conferir mais informações.

Réveillon Além do Carmo 2026

O evento acontece na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, com shows de Luiz Caldas, Jau e Faustão, open bar e cenografia especial com vista para a Baía de Todos os Santos. O ingresso individual mais econômico custa R$ 350 (+35 taxa). Clique para conferir mais informações.

