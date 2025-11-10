FESTA

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) divulgou novidade nesta segunda-feira (10)

Salvador terá mais uma atração de peso durante a programação de final de ano. O cantor Roberto Carlos fará um show gratuito na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, no dia 26 de dezembro. A apresentação do ‘Rei’ marcará o encerramento do Natal Salvador e a inauguração do palco que receberá o Festival Virada Salvador 2026, que acontece entre 27 e 31 de dezembro no mesmo local.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nas suas redes sociais nesta segunda-feira (10). “Venho aqui hoje trazer uma excelente notícia: dia 26 de dezembro vamos encerrar o nosso Natal Salvador, o maior do Brasil, e iniciar o Festival Virada - que também é o melhor e maior de todo o Brasil - com o nosso ‘Rei’. Um show exclusivo de Roberto Carlos para todos vocês. E olha: é gratuita a entrada. Parabéns, Salvador, pelo maior Natal e o maior Réveillon de sua história”, disse Bruno Reis.

Os detalhes do evento - como horários, estrutura e informações sobre a entrada do público - ainda serão apresentados pela Prefeitura de Salvador nos próximos dias.

Com o show do Rei, o objetivo de Salvador é conectar simbolicamente dois eventos da capital baiana no último mês do ano: a celebração natalina e a virada do ano, reforçando a tradição afetiva que Roberto Carlos mantém com o público brasileiro no Natal e abrindo caminho para o início do Festival Virada, o maior evento gratuito de Réveillon do país.

Festival Virada Salvador 2026

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 em setembro, durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

