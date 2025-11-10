Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Prefeito Bruno Reis (União Brasil) divulgou novidade nesta segunda-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:44

Roberto Carlos
Roberto Carlos Crédito: Divulgação

Salvador terá mais uma atração de peso durante a programação de final de ano. O cantor Roberto Carlos fará um show gratuito na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, no dia 26 de dezembro. A apresentação do ‘Rei’ marcará o encerramento do Natal Salvador e a inauguração do palco que receberá o Festival Virada Salvador 2026, que acontece entre 27 e 31 de dezembro no mesmo local.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nas suas redes sociais nesta segunda-feira (10). “Venho aqui hoje trazer uma excelente notícia: dia 26 de dezembro vamos encerrar o nosso Natal Salvador, o maior do Brasil, e iniciar o Festival Virada - que também é o melhor e maior de todo o Brasil - com o nosso ‘Rei’. Um show exclusivo de Roberto Carlos para todos vocês. E olha: é gratuita a entrada. Parabéns, Salvador, pelo maior Natal e o maior Réveillon de sua história”, disse Bruno Reis.

Os detalhes do evento - como horários, estrutura e informações sobre a entrada do público - ainda serão apresentados pela Prefeitura de Salvador nos próximos dias.

Com o show do Rei, o objetivo de Salvador é conectar simbolicamente dois eventos da capital baiana no último mês do ano: a celebração natalina e a virada do ano, reforçando a tradição afetiva que Roberto Carlos mantém com o público brasileiro no Natal e abrindo caminho para o início do Festival Virada, o maior evento gratuito de Réveillon do país.

Leia mais

Imagem - Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Imagem - Procura por imóveis para Réveillon aumenta em 100% na Bahia

Procura por imóveis para Réveillon aumenta em 100% na Bahia

Festival Virada Salvador 2026

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 em setembro, durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

Programação do Festival Virada Salvador 2026

progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
1 de 5
progra por Divulgação

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o Festival Virada Salvador é o segundo principal evento da capital baiana, atrás apenas do Carnaval. “A gente reúne o que há de melhor na música da Bahia, o que faz sucesso no Brasil, de preferência com a maior variedade de ritmos que caiam no gosto do público”, diz.

Tags:

Bahia Salvador Réveillon

Mais recentes

Imagem - Ex-integrante do Baralho do Crime é executado e mulher fica ferida em ataque na Bahia

Ex-integrante do Baralho do Crime é executado e mulher fica ferida em ataque na Bahia
Imagem - Nova loja! Saiba tudo sobre o novo Atakarejo em Salvador

Nova loja! Saiba tudo sobre o novo Atakarejo em Salvador
Imagem - Traficante do CV é preso em praia de Salvador após escapar de operação

Traficante do CV é preso em praia de Salvador após escapar de operação

MAIS LIDAS

Imagem - Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais
01

Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office
03

Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina