Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Millena Marques
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:44
Salvador terá mais uma atração de peso durante a programação de final de ano. O cantor Roberto Carlos fará um show gratuito na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, no dia 26 de dezembro. A apresentação do ‘Rei’ marcará o encerramento do Natal Salvador e a inauguração do palco que receberá o Festival Virada Salvador 2026, que acontece entre 27 e 31 de dezembro no mesmo local.
A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nas suas redes sociais nesta segunda-feira (10). “Venho aqui hoje trazer uma excelente notícia: dia 26 de dezembro vamos encerrar o nosso Natal Salvador, o maior do Brasil, e iniciar o Festival Virada - que também é o melhor e maior de todo o Brasil - com o nosso ‘Rei’. Um show exclusivo de Roberto Carlos para todos vocês. E olha: é gratuita a entrada. Parabéns, Salvador, pelo maior Natal e o maior Réveillon de sua história”, disse Bruno Reis.
Os detalhes do evento - como horários, estrutura e informações sobre a entrada do público - ainda serão apresentados pela Prefeitura de Salvador nos próximos dias.
Com o show do Rei, o objetivo de Salvador é conectar simbolicamente dois eventos da capital baiana no último mês do ano: a celebração natalina e a virada do ano, reforçando a tradição afetiva que Roberto Carlos mantém com o público brasileiro no Natal e abrindo caminho para o início do Festival Virada, o maior evento gratuito de Réveillon do país.
A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 em setembro, durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.
Programação do Festival Virada Salvador 2026
Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o Festival Virada Salvador é o segundo principal evento da capital baiana, atrás apenas do Carnaval. “A gente reúne o que há de melhor na música da Bahia, o que faz sucesso no Brasil, de preferência com a maior variedade de ritmos que caiam no gosto do público”, diz.