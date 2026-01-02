Acesse sua conta
Tradicional 'Sexta-feira da Proteção' tem 13 missas em Salvador; veja programação

Devotos podem escrever pedidos em papéis e depositá-los em urnas distribuídas por todo o santuário

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09:43

Sexta-feira da Gratidão na Igreja do Bonfim
Sexta-feira no  Igreja do Bonfim Crédito: Anna Luiza Santos/Arquivo CORREIO

A primeira sexta-feira do ano reúne uma multidão de fiéis na Colina Sagrada, em Salvador, em uma das mais tradicionais manifestações religiosas da Bahia. Desde as primeiras horas da manhã, devotos, turistas e moradores da capital lotam o Santuário do Senhor do Bonfim para fazer os agradecimentos e orações que marcam o início de um novo ano para os católicos.

Ao longo do dia, serão celebradas 13 missas campais, com orações voltadas principalmente a pedidos de proteção, paz e prosperidade para 2026. 

Além das celebrações, os devotos também podem escrever pedidos em papéis e depositá-los em urnas distribuídas por todo o santuário.  Conforme a tradição associada ao Senhor do Bonfim, os pedidos serão incinerados em um ritual litúrgico realizado na igreja em uma semana.

As missas campais ocorrem de hora em hora, desde as 5h da manhã, com exceção do horário das 13h. Confira a lista:

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

14h

15h

16h

17h

18h

As missas são transmitidas nos canais da Arquidiocese nas redes sociais.

