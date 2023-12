Procura por imóveis para Réveillon aumenta em 100% na Bahia

Apartamento em Patamares. Crédito: Divulgação/Beehost

É bem verdade que a busca por imóveis localizados em pontos turísticos da Bahia é muito mais forte na alta estação, especialmente para o Réveillon. Em comparação ao ano passado, a procura por casas e apartamentos em diversos lugares do estado cresceu em 100%, de acordo com uma pesquisa feita pela reportagem com corretores e empresários que fazem esse trabalho no final de ano.



A corretora Mila Oliveira alugou 70% dos 22 imóveis que estão sob a sua responsabilidade para a virada do ano. As propriedades ficam no Litoral Norte, mais especificamente em Barra do Jacuípe, Jauá, Guarajuba e Praia do Forte, além dos pontos nos bairros de Stella Maris e Barra, em Salvador. De acordo com corretora, o aumento na procura foi de 100% em 2023, se comparado com os dados do ano passado, que não foram especificados.

Os clientes de Mila começam a procura um pouco antes do verão, em outubro, quando ainda estamos na primavera. Ela ainda possui unidades disponíveis para a virada do ano em Stella Maris, Barra do Jacuípe e Arembepe. Quanto ao preço dos alugueis, a corretora informou que houve um aumento de 90% em comparação a 2022. "Quando há um de aumento em geral, tem variação no aluguel também", explicou.

Edna Campos, proprietária da marca de aluguel Village Acapulco, possui seis villages para locação de temporada no Condomínio Cancun Villas, na principal avenida de Itacimirim, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Quatro dos seis imóveis possuem três quartos, sendo duas suítes, para oito pessoas cada, enquanto os outros dois têm dois quartos, sendo uma suíte, e abrigam seis pessoas cada.

De acordo com a empresária, a procura continua semelhante a do ano passado, porque muitas pessoas deixam para alugar de última hora. "A procura deve aumentar nos próximos dias, mas todo ano é assim mesmo", pontua.

Village Acapulco, em Itacimirim. Crédito: Divulgação

Apesar de pensar dessa forma, a empresária afirma que recebeu contatos esporádicos no início do ano, após o Carnaval, mas só veio fechar duas reservas em junho. No momento, somente um village de três quartos está dispoível para o Réveillon, que pode ser alugado a partir de quatro diárias. Os contatos podem ser feitos por meio do Instagram (villageacapulco) ou via Whatsapp (71 99960-6250).

O eletrotécnico Iran Amorim, 22 anos, garantiu o aluguel de um imóvel em Guarajuba no mês de outubro. O jovem e mais 21 pessoas, membros da família que costumam alugar casas na praia do distrito turístico de Camaçari, exclusivamente para o Réveillon. O planejamento começou em agosto deste ano, mas o imóvel só foi alugado dois meses depois.

A turma vai passar apenas quatro dias no imóvel, de 29 de dezembro a 1° de janeiro. O valor do aluguel foi de R$ 18 mil, sem incluir os gastos com comida, bebida e material de limpeza. Ao incluir essas partes no levantamento, o valor dos custos chega a quase R$ 22 mil. Desembolsar esse valor, mesmo em grupo, pesa no bolso de quem participa da folia. No entanto, o encontro com a família é o que mais importa para o eletrotécnico.

"Para quem valoriza muito esses momentos em família e com amigos, o dinheiro é o que menos importa. A expectativa é beber até ficar doido, comer até ganhar 4kg, ver os fogos e resenhar com a galera", brincou Iran Amorim.

Movimentação

Assim como a corretora Mila Oliveira, Axel Augusto Hegouet, sócio da empresa especializada em aluguel por temporada 'Beehost Aluguel por Temporada', conta que a procura por imóveis para o Réveillon é intensificada a partir de outubro. No entanto, o grande público costuma realizar as reservas no mês de dezembro, seja por dúvidas na escolha do local, pela pesquisa de preço ou para aproveitar ofertas de última hora.

"Nós trabalhamos com calendário aberto de pelo menos 6 meses de antecedência, alguns imóveis ainda mais tempo, depende do perfil do proprietário que tem contrato conosco. No caso do Réveillon, as reservas normalmente começam a acontecer cerca de 3 meses antes", afirma.

A Beehost é responsável por gerenciar todo o processo de locação, desde criação de anúncios a divulgação em diversas plataformas e no próprio site. A empresa administra cerca de 70 imóveis, localizados em Salvador e Litoral Norte. Até o momento, cerca de 80% dos imóveis foram ocupados.

"Estamos esperando ainda as reservas de última hora, que sempre acontecem. Até porque tem os novos imóveis que entraram a poucos dias conosco. Mas estamos otimistas de encerrar com mais de 90% de ocupação", pontua.

Litoral Sul

A procura no Litoral Sul da Bahia do Bahia também registrou um aumento considerável. De acordo com o empresário Gustavo Haueisen, que trabalha com aluguel de mais de 10 imóveis em Caraíva, na cidade de Porto Seguro, a demanda aumentou mais de 30%. Antes de dezembro, todas as casas já estavam alugadas para o Réveillon. Setembro e outubro foram os meses "mais quentes", segundo o empresário.

"Fazemos o aluguel de Réveillon, pós-Réveillon e Carnaval. Este ano foi bem movimentado em comparação ao ano passado, não sei se é por causa do clima, já que em 2022 choveu muito", pontua.

Ainda conforme Haueisen, os preços não sofreram muita diferença em relação ao ano passado. No entanto, devido a alta procura, um aumento de aproximadamente 10% nos valores foi estabelecido. "Por causa da lei oferta e procura, aumentou uns 10%, mas nada de muito exagero.