Gastronomia, música e mais de 6 mil produtos: tudo que você vai encontrar na Feira da Agricultura Familiar

PARQUE COSTA AZUL

Feira reúne produtos de 600 cooperativas e associações dos 27 Territórios de Identidade da Bahia

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:52

Crédito: Divulgação

São mais de seis mil produtos das mais diversas regiões do estado. Tem alimentos, bebidas, artesanato, flores, cosméticos, moda e itens da economia solidária. Tudo isso produzido por 600 cooperativas e associações dos 27 Territórios de Identidade da Bahia e reunido em barraquinhas distribuídas pelo Parque Costa Azul, onde até domingo ocorre a 16ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Reconhecida como uma das maiores feiras do segmento no país o evento representa um vitrine ampla e democrática da produção rural baiana e tem entrada gratuita.

Nessa edição, o evento estreia o Caminho da Roça, um percurso imersivo que apresenta seis sistemas produtivos da agricultura familiar baiana: café, chocolate, mel, mandioca, caprinovinocultura e queijos artesanais. O espaço oferece demonstrações ao vivo, degustações evivências sensoriais que aproximam a cidade do campo.

A gastronomia é outro grande destaque da Feira, com duas praças gastronômicas que reúnem pratos tradicionais, opções veganas, doces regionais, mariscos, bebidas artesanais, cachaças e cafés especiais. Entre as novidades deste ano, diversos lançamentos prometem atrair a atenção do público, como a carne moída de ovino, o milho de pipoca não transgênico, o penne de milho, o hambúrguer de fibra de caju, o iogurte artesanal com geleia de uva e o chopp de mandioca, entre outros produtos exclusivos desenvolvidos por cooperativas da agricultura familiar baiana.

A programação cultural chega ainda mais robusta nesta edição, transformando a Feira em um grande palco aberto de celebração da cultura baiana. Serão mais de 25atrações distribuídas entre o Palco do Samba, o Palco Nordestino e o Palco Concha, reunindo artistas consagrados e talentos regionais. Ao longo dos cinco dias, passam pelos palcos nomes como Adelmário Coelho, Pedro Pondé, Samba Trator, Cicinho de Assis, Gereba, Jeanne Lima, Virgílio, Paulo Jequié e Fragmentos do Samba, entre muitos outros.

Além dos shows, a Feira mantém espaços tradicionais aguardados pelo público, como a Tenda Quilombola, a Tenda Indígena, a Tenda de Artesanato e a 3ª Feira Agroecológica da Bahia, ampliando a expressão criativa e ancestral da agricultura familiar. Com cerca de 30 atividades, entre encontros, oficinas, debates e rodas de diálogo, a Feira fortalece temas como inovação no campo, agregação de valor, acesso a crédito, mercados e políticas públicas. Pela primeira vez, o evento implanta coleta seletiva de resíduos orgânicos para compostagem, além de ampliar a reciclagem de resíduos sólidos, todos destinados a cooperativas habilitadas.

Na primeira noite, o cantor Jau subiu ao Palco Arena como atração principal, trazendo carisma e musicalidade para abrir a programação artística. Antes dele, a Orquestra Sanfônica da Bahia recebeu o público no mesmo palco. No Palco Nordestino, quem se apresentou foi a cantora Joyce França, reforçando a diversidade sonora que marca o evento.