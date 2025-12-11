Acesse sua conta
Prazo para vistoria anual dos táxis é prorrogado em Salvador

Cerca de 80% dos taxistas já realizaram o procedimento obrigatório

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:14

Táxi em Salvador
Veja o passo a passo para realizar o processo Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira (11) que prorrogou o prazo para a realização da vistoria anual obrigatória dos táxis. As inspeções poderão ser realizadas até o dia 30 de dezembro deste ano. Cerca de 80% dos taxistas já realizaram a vistoria desde o inicio do período.

As vistorias podem ser realizadas em cinco Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). A descentralização do procedimento, que antes era realizado no pátio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), visa facilitar o acesso dos permissionários e agilizar o processo.

Para solicitar a vistoria, é necessário pedir liberação no portal Salvador Digital e anexar os documentos exigidos: CNH, certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV (quando aplicável) e licenciamento do veículo em dia.

Com a liberação concedida, o permissionário comparece à ITL escolhida para a inspeção. O agendamento é de responsabilidade do autorizatário, mas o veículo pode ser apresentado para a inspeção por um procurador.

Um dos itens avaliados é a idade máxima do veículo, que deve ter até dez anos de fabricação para o próximo ciclo anual. Ou seja, caso haja necessidade de substituição do veículo para o ato da vistoria, o taxista poderá substituir o veículo que já tenha dez anos por outro com ao menos um ano mais novo dentro da legislação vigente.

Os valores são R$ 117,79 para vistorias dentro do prazo e R$ 176,68 para procedimentos em atraso. A ITL encaminhará o laudo técnico em formato digital diretamente à Cotae e, em caso de reprovação, o veículo terá até 30 dias para a regularização.

