INUSITADO

Baiano recebe indenização de R$ 30 mil com 19 anos de atraso após erro em cadastro

Ação foi ajuizada há 34 anos e valor da indenização depositado em 2006

Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:07

Fachada do TRT 5 Crédito: Divulgação/TRT 5

Imagine ter R$ 30 mil depositados em sua conta bancária inesperadamente. Foi isso que aconteceu com um trabalhador de Ipiaú, no interior da Bahia, que aguardava o desfecho de uma ação ajuizada há 34 anos. A Justiça determinou o valor da indenização, que foi depositado em 2006, mas nunca havia chegado às contas do autor da ação.

Movido contra o Município de Ibirapitanga, o processo fazia parte da triagem do Projeto Garimpo, que revisa ações antigas para localizar créditos pendentes.

Durante a conferência, identificou-se que o nome do trabalhador havia sido informado de forma incorreta na petição inicial por seu advogado, resultando no registro do prenome com uma letra trocada. Essa divergência, originada na própria documentação apresentada à época, dificultou sua localização por décadas.

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA), por meio da Vara do Trabalho de Ipiaú, conseguiu identificar e garantir o pagamento ao trabalhador. O oficial de Justiça Rafael Dupuy realizou pesquisas em diferentes sistemas para confirmar a identidade do trabalhador.

As informações obtidas — como data de nascimento e o antigo endereço no Bairro do Cigano, em Ibirapitanga — coincidiram com os registros da ação, permitindo o contato direto com o beneficiário.