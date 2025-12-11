Acesse sua conta
Dois casos de meningite são registrados em cidade baiana

Ambos os pacientes são crianças

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:47

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista Crédito: Reprodução

Dois novos casos de meningite foram confirmados na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois pacientes são crianças e são residentes de uma localidade da zona rural do município. As notificações ocorreram nos dias 29 de novembro e 4 de dezembro.

As crianças estão hospitalizadas em leitos clínicos, apresentam bom estado geral de saúde e estão recebendo o tratamento medicamentoso, sem gravidade, visto que não é do tipo bacteriana. A investigação epidemiológica da pasta confirmou que não há relação entre os dois casos, que evoluem de forma independente.

Após a confirmação dos casos, a Vigilância Epidemiológica do município intensificou o acompanhamento das ocorrências, adotando as medidas de controle cabíveis. O trabalho inclui investigação clínica e laboratorial, monitoramento dos contatos próximos, comunicação de risco às equipes de saúde e reforço sobre a importância da vacinação. 

Até outubro deste ano, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) possuía registro de 304 casos de meningite em todo o estado.

A meningite

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por vírus, bactérias ou fungos. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, vômitos e prostração. Ao perceber esses sintomas, pais e responsáveis devem procurar imediatamente atendimento médico.

A imunização é a principal ferramenta de proteção contra a meningite. Na rede pública municipal, estão disponíveis para crianças menores de 1 ano até 4 anos as vacinas BCG, Pentavalente, Pneumocócica 10-valente e Meningocócica C conjugada. Todas estão acessíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).


