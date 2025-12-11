Acesse sua conta
Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'

Francisco Bosco e Alice Carvalho travaram treta nas redes sociais; entenda confusão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:44

Francisco Bosco e Alice Carvalho
Francisco Bosco e Alice Carvalho Crédito: Reprodução

Francisco Bosco, filho do cantor João Bosco e apresentador do “Papo de Segunda”, do GNT, e a atriz Alice Carvalho, famosa pelas atuações na novela "Renascer" (2024) e no filme "O Agente Secreto" (2025), se envolveram em uma treta nas redes sociais. Em um longo vídeo publicado em seu Instagram, o pensador chegou a chamar a artista de 'agressiva'.

O apresentador disse que, após divulgar uma entrevista dada à revista Veja, recebeu uma crítica de Alice usando a frase "só falou bost*". O tema da manchete era sobre o machismo, e a conversa com o veículo aconteceu antes da sequência de casos de feminicídios divulgados nos últimos dias.

[Edicase]Em "O Agente Secreto", um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
[Edicase]Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

Ele começou o vídeo avisando que estava gravando mais um daqueles conteúdos que "são dirigidos às pessoas que não têm condições de escutá-los". Depois, afirmou: "Quando dei a entrevista, ainda não tinha acontecido a série de terríveis episódios de feminicídio… Manifesto meu mais contundente repúdio".

Na sequência, Francisco contou que, ao entrar no Instagram por causa do aniversário da filha, se deparou com um comentário que seria de Alice Carvalho. "Excelente atriz. Mas que é uma pessoa que, pelo menos no que me diz respeito, é sempre agressiva. Não costuma trabalhar com argumentos".

O apresentador e filósofo pediu que comportamento não seja normalizado nas redes sociais. "O debate público se faz com argumentos. Não é para aceitar isso, mesmo que venha do seu grupo", falou. "Se você quer debater, tenha o mínimo de honestidade de ler o que a pessoa falou, e tenta entender. Só aí, você coloca os seus argumentos".

Ele ainda completou: "Não se ganha uma discussão ou se muda um debate xingando. Essa é uma postura degradante. Não aceitem isso. Eu bloqueei a pessoa (Alice Carvalho), como faria com qualquer outra". A atriz não respondeu ao vídeo até o momento.

Tags:

Polêmica Treta Famosos Redes Sociais Gnt

