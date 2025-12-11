'DERRUBAR ESTIGMAS'

Angélica revela já ter dado um vibrador para a mãe: 'Não sabia o que era'

Apresentadora refletiu sobre a importância do prazer feminino

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:49

Angélica no ‘Mais Você’ Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Angélica contou que já deu um vibrador para a mãe, Angelina Ksyvicks. A revelação foi feita quando a apresentadora lembrou a polêmica que aconteceu quando participou de uma propaganda de Dia das Mães em 2023. No comercial, ela sugeria que o dispositivo fosse escolhido como um presente para a figura materna, gerando críticas das próprias mulheres.

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast 'Conversa vai, conversa vem', Angélica deu detalhes sobre os bastidores de dar o presente para Angelina, e refletiu sobre a importância do prazer feminino em um mundo que parece só autorizar o prazer masculino.

Angélica, Luciano Huck e os filhos 1 de 8

"Deixa a mamãe ser feliz, né? (risos) Os homens podem ter prazer e a mulher não pode porque é histérica, né? O que mais me chocou nessa história toda foram as mulheres me criticando. Mãe não transa? Você não tem o seu próprio prazer, porque você vai criticar o prazer do outro? Eu dei um vibrador pra minha mãe, que não sabia o que era, tive que explicar como é que bota pra carregar...", contou.

"Difícil explicar. Não é fácil pra mim, mas a gente tem que furar esse estigma. Quando vi os comentários das mulheres, me deu mais vontade de falar ainda mais. Vamos acordar para vida? Homens ficarem meio assim, tudo bem, agora, as mulheres.... Vamos nos apropriar do nosso prazer. Se apropria. Não deixa ninguém tirá-lo de você, vir com historinha. Mães também transam. A gente precisa saber detalhes? Não precisa. Mas transam", completou.