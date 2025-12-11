Hoje (11 de dezembro) o Anjo da Proteção pede calma: 4 signos precisam desacelerar e ouvir suas emoções

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:17
Depois de uma semana agitada, o Anjo da Proteção convida a um cuidado maior com a mente e com o coração nesta quinta (11). A Lua Crescente continua empurrando a vida para frente, mas isso não significa correr, significa escolher com consciência.
Alguns signos podem sentir o emocional mais exposto, especialmente à noite, quando a energia fica mais introspectiva. Esse é um ótimo momento para fazer uma pausa, reorganizar ideias, descansar e evitar discussões.
No amor, diálogos honestos ajudam a limpar o que está acumulado. No trabalho, é hora de priorizar o que realmente importa, nada de abraçar o mundo.
A mensagem do dia é clara: avance, mas com cuidado consigo mesmo.