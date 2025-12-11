MÚSICA

Banda Jammil abre o verão com show gratuito em Salvador e convoca público para ação solidária

Tradicional festa retorna com hits, arrecadação de brinquedos e participação de marcas locais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:49

Banda Jammil abre o verão com show tradicional ao pôr do sol na Ponta de Humaitá Crédito: Felipe Oliveira

O verão em Salvador vai começar do jeito que a cidade gosta: com música, energia boa e aquele pôr do sol inesquecível na Ponta de Humaitá. No dia 21 de dezembro, um domingo, a banda Jammil retoma o já esperado projeto "Vamos Ver o Pôr do Sol", totalmente gratuito e aberto ao público. A partir das 16h, o grupo promete transformar o primeiro dia da estação em uma grande celebração.

Quem já conhece a festa sabe que ela virou tradição no calendário da capital. O Jammil prepara um repertório caprichado, mesclando sucessos que marcaram gerações e continuam embalando o verão brasileiro. Clássicos como “Praieiro”, “Milla”, “Ê Saudade”, “Outdoor”, “É Verão” e tantos outros devem levantar a multidão, mas com arranjos atualizados que acompanham a fase da banda, hoje liderada por Rafa Barreto.

O projeto, que se aproxima de completar dez anos, tomou outra proporção: deixou de ser apenas um show e virou uma relação afetiva entre o grupo, a cidade e a comunidade da Ponta de Humaitá. Nesta edição, o clima de Natal também entra em cena. A banda está convidando o público a levar brinquedos que serão doados para crianças de uma instituição da Cidade Baixa. Haverá ponto de coleta e até uma loja de brinquedos no local para quem quiser comprar na hora.

Além da música, o evento contará com uma feira de marcas locais trazendo produtos de verão e fortalecendo o empreendedorismo da região, mais uma forma de integrar a festa ao bairro e incentivar a economia local. A programação tem apoio da Prefeitura de Salvador.