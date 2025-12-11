Amor no ar! Reencontros e mensagens inesperadas prometem fortes emoções nesta quinta (11 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:17
Se você está sentindo que o amor anda chamando mais alto, não é impressão: o céu desta quinta-feira mexe fundo na área emocional. A Lua Crescente cria um clima de abertura, e muitos signos podem viver conversas que esclarecem mal-entendidos ou aproximam quem já estava se olhando de longe.
Alguns relacionamentos ganham nova chance. Outros encontram o tom certo depois de dias turbulentos. E para quem está solteiro, o dia é perfeito para conexões espontâneas, daquelas que começam com uma mensagem inesperada.
Só vale ficar atento aos exageros emocionais, especialmente no fim do dia, quando a energia fica mais introspectiva. Sensibilidade demais pode confundir, então respire antes de reagir.
No geral, o amor promete movimento e para muita gente, uma guinada necessária.