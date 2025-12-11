DE FOLGA

Ivete abre álbum de viagem após término e detalhe chama atenção: ‘Tá difícil sem você’

Cantora compartilhou diversos registros ao lado de amigos em Juazeiro

Felipe Sena

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:21

Ivete Sangalo aproveita dias de folga Crédito: Reprodução | Instagram

Após término com Daniel Cady, Ivete Sangalo aproveita dias de descanso em sua cidade natal, Juazeiro, no interior da Bahia. A cantora baiana publicou diversos registros nas redes sociais, nesta quinta-feira (11) às margens do rio São Francisco, aproveitando os dias de sol.

Ivete fez um passeio de barco e fez diversos registros ao lado de amigos. “Dias de sol e amor”, escreveu na legenda da publicação. No entanto, o que chamou atenção foi a música que acrescenta a publicação.

Ivete Sangalo em Juazeiro 1 de 6

A canção escolhida foi “Maçã do Amor”, sucesso do grupo Soweto que a cantora regravou para seu projeto “Clareou”. “Como eu queria te encontrar pra confessar todo o meu querer, te dar de vez o meu coração. Sinto tanta tua falta, volta. Tá difícil sem você”.

Nos comentários, alguns fãs disseram que a artista está radiante após o término, já outros admiraram a maturidade da cantora. Alguns famosos também comentaram na publicação.

A atriz Taís Araújo pediu a Ivete: “Me leva!”. Já a cantora Marina Sena comentou: “Que delícia”. Saulo Fernandes deixou emojis de coração e escreveu: “Água doce”. A influenciadora Camila Coutinho elogiou: “Perfeita”.