Ivete Sangalo volta a comentar em foto do ex-marido; veja

Cantora baiana marcou presença nas redes sociais no nutricionista neste sábado (6)

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 16:16

Ivete volta a comentar post de Daniel Cady em rede social Crédito: Reprodução

Alguns emojis de palmas publicados pela cantora Ivete Sangalo agitaram a internet neste sábado (6). Isso porque, o comentário foi feito em mais uma postagem do ex-marido, o nutricionista Daniel Cady.

A cantora baiana aplaudiu a mensagem de Daniel agradecendo pela sua participação na 10ª edição da Travessia Itaparica–Salvador que aconteceu no sábado. Ele, que nadou pelo segundo ano na prova, desta vez também foi padrinho da competição.

Em sua publicação, o nutricionista exaltou o clima de celebração do evento. "Foram 1,5km de nado, reencontro com velhos amigos e muita celebração da saúde, do movimento e da vida.

A Baía de Todos-os-Santos continua sendo um cenário que inspira, desafia e acolhe — e hoje eu só posso agradecer pela homenagem, pelo carinho e pela energia bonita que o esporte reúne", escreveu.

Além de Ivete, o filho do casal, Marcelo Sangalo, também comentou com emojis de fogo e palmas.

Após os comentários, muitos usuários celebraram a parceria entre os dois e desejaram até o retorno do casal. "Na torcida pela felicidade de vocês", escreveu uma fã. "Vai jogando amor, senhor. Joga reconciliação, pai", brincou outra.

Separação

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação no último dia 27. Em um comunicado conjunto, os dois falaram sobre a história construída ao longo dos 17 anos juntos.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família", informara.