Ivete Sangalo surge com filhas no maior parque de trampolim da Bahia

Elis Freire
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:29
Veveta tirou a tarde desta quinta-feira (4) para curtir em família. A cantora baiana surgiu com as filhas gêmeas, Helena e Marina, no maior parque de trampolim na Bahia. Inaugurado no mês passado, o Trampolim Jump Park fica localizado no Shopping Bela Vista, em Salvador. No local, as crianças e adolescentes brincam em um conjunto enorme de trampolins e camas elásticas.
No Instagram, Ivete compartilhou alguns registros do passeio e mostrou as meninas aproveitando o parque. Em uma das fotos, Ivete também apareceu ao lado da equipe do local. “Dia de pular só um pouquinho”, escreveu. "Tarde delicinha com meus amô", disse em outro Story, se referindo às filhas.
Marina e Helena, filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Salvador vem ganhando novas opções de lazer para o período de férias, e uma das novidades que mais tem chamado atenção é o Trampolim Jump Park. Localizado no 2º piso do Bela Vista, o espaço é considerado o maior parque de trampolim da Bahia e um dos maiores do Brasil, com mil metros quadrados voltados para atividades de várias idades.
O parque reúne diferentes áreas com trampolins, camas elásticas e jogos eletrônicos, além de dois atrativos inéditos no país entre espaços do mesmo segmento: uma tirolesa e um escorregador de grandes proporções. A combinação tem atraído crianças e famílias ao shopping.