Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo surge com filhas no maior parque de trampolim da Bahia

Cantora levou as gêmeas para atração inaugurada em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 21:29

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Veveta tirou a tarde desta quinta-feira (4) para curtir em família. A cantora baiana surgiu com as filhas gêmeas, Helena e Marina, no maior parque de trampolim na Bahia. Inaugurado no mês passado, o Trampolim Jump Park fica localizado no Shopping Bela Vista, em Salvador. No local, as crianças e adolescentes brincam em um conjunto enorme de trampolins e camas elásticas. 

No Instagram, Ivete compartilhou alguns registros do passeio e mostrou as meninas aproveitando o parque. Em uma das fotos, Ivete também apareceu ao lado da equipe do local. “Dia de pular só um pouquinho”, escreveu. "Tarde delicinha com meus amô", disse em outro Story, se referindo às filhas. 

Marina e Helena, filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo leva as filhas ao maior parque de trampolim da Bahia por Reprodução
Ivete Sangalo leva as filhas ao maior parque de trampolim da Bahia por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
1 de 9
Ivete Sangalo leva as filhas ao maior parque de trampolim da Bahia por Reprodução

LEIA MAIS

Show beneficente reúne Ivete Sangalo, Margareth Menezes e Flávio Venturini em Salvador

Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady

Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara: 'Nasci para ser mãe'

Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo

Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês

Salvador vem ganhando novas opções de lazer para o período de férias, e uma das novidades que mais tem chamado atenção é o Trampolim Jump Park. Localizado no 2º piso do Bela Vista, o espaço é considerado o maior parque de trampolim da Bahia e um dos maiores do Brasil, com mil metros quadrados voltados para atividades de várias idades.

O parque reúne diferentes áreas com trampolins, camas elásticas e jogos eletrônicos, além de dois atrativos inéditos no país entre espaços do mesmo segmento: uma tirolesa e um escorregador de grandes proporções. A combinação tem atraído crianças e famílias ao shopping.

Leia mais

Imagem - Lucas Guimarães chora ao falar sobre agressão do irmão à namorada

Lucas Guimarães chora ao falar sobre agressão do irmão à namorada

Imagem - Influenciador baiano critica Ludmilla por compra de luxo e recebe resposta afiada

Influenciador baiano critica Ludmilla por compra de luxo e recebe resposta afiada

Imagem - Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Casamento inesperado marca final de Samuel em Dona de Mim

Tags:

Passeio Ivete Sangalo

Mais recentes

Imagem - Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim

Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim
Imagem - Fãs recuperam vídeo de Marília Mendonça cantando antes da fama, aos 15 anos; veja

Fãs recuperam vídeo de Marília Mendonça cantando antes da fama, aos 15 anos; veja
Imagem - Lucas Guedes usa guindaste para içar presente de mais de R$ 30 mil que ganhou de Virginia

Lucas Guedes usa guindaste para içar presente de mais de R$ 30 mil que ganhou de Virginia

MAIS LIDAS

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)
01

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir
02

Deu errado! Caixas de autoatendimento em supermercado começam a sumir

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão
03

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
04

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada