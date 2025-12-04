Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 22:13
Clara Moneke, atriz que vive Leona em "Dona de Mim", tem ganhado enorme destaque com seus papéis na Globo. A sua personagem do momento, Léo, como é carinhosamente apelidada, é uma babá que mudou a vida de Sofia (Elis Cabral) e transformou a rotina da família Boaz na novela. Nas telinhas, Clara é a responsável por dar vida a essa mulher forte, carinhosa e cheia de personalidade.
Mas, e na vida real? Como é a rotina e a morada de Clara Moneke, jovem que ficou conhecida pelo grande público ao interpretar Kate em "Vai na Fé"? Com muito bom gosto, luxo na medida e vista para diversos pontos turísticos, Clara mora em um belo apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim"
O imóvel possui 140 metros e vista para o Pão de Açúcar, Praia do Flamengo e Aterro. Localizado no 18º andar do prédio, o horizonte amplo visto da janela passa uma energia de calma e sofisticação. A morada foi adquirida por Clara recentemente que resolveu dar uma reforma, ficando pronto em 2024.
O arquiteto Tom Castro foi o responsável pela reforma do lar de Clara. A escolha foi em apostas em tons claros e cores terrosas e claras, além de diferentes texturas e plantinhas. Linho, madeira, vidro e pedra estão presentes na decoração da casa da famosa que possui um visual aconchegante, mas sóbrio.
Como é o apartamento de Clara Moneke
O destaque é para um cantinho de leitura na varanda com vista para o mar e para um quarto da beleza, que reúne diversas perucas. Entre os objetos decorativos, estão ainda elementos com máscaras de madeira, remetendo à ancestralidade de Clara, filha de uma mulher brasileira com um homem nigeriano.