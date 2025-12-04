Acesse sua conta
Como é o apartamento de Clara Moneke, a Leona de Dona de Mim

Imóvel da atriz fica na Zona Sul do Rio de Janeiro e possui uma bela vista para o mar

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 22:13

Clara Moneke como Leona em
Clara Moneke como Leona em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Clara Moneke, atriz que vive Leona em "Dona de Mim", tem ganhado enorme destaque com seus papéis na Globo. A sua personagem do momento, Léo, como é carinhosamente apelidada, é uma babá que mudou a vida de Sofia (Elis Cabral) e transformou a rotina da família Boaz na novela. Nas telinhas, Clara é a responsável por dar vida a essa mulher forte, carinhosa e cheia de personalidade. 

Mas, e na vida real? Como é a rotina e a morada de Clara Moneke, jovem que ficou conhecida pelo grande público ao interpretar Kate em "Vai na Fé"? Com muito bom gosto, luxo na medida e vista para diversos pontos turísticos, Clara mora em um belo apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim"

Leona em 'Dona de Mim' por Reprodução
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim" por Reprodução
Leona será acusada de roubo por Reprodução
1 de 4
Leona em 'Dona de Mim' por Reprodução

O imóvel possui 140 metros e vista para o Pão de Açúcar, Praia do Flamengo e Aterro. Localizado no 18º andar do prédio, o horizonte amplo visto da janela passa uma energia de calma e sofisticação. A morada foi adquirida por Clara recentemente que resolveu dar uma reforma, ficando pronto em 2024. 

O arquiteto Tom Castro foi o responsável pela reforma do lar de Clara. A escolha foi em apostas em tons claros e cores terrosas e claras, além de diferentes texturas e plantinhas. Linho, madeira, vidro e pedra estão presentes na decoração da casa da famosa que possui um visual aconchegante, mas sóbrio. 

Como é o apartamento de Clara Moneke

Apartamento de Clara Moneke por Raiana Medina
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por André Nazareth - CASACOR
Apartamento de Clara Moneke por Raiana Medina
Apartamento de Clara Moneke por Raiana Medina
1 de 20
Apartamento de Clara Moneke por Raiana Medina

O destaque é para um cantinho de leitura na varanda com vista para o mar e para um quarto da beleza, que reúne diversas perucas. Entre os objetos decorativos, estão ainda elementos com máscaras de madeira, remetendo à ancestralidade de Clara, filha de uma mulher brasileira com um homem nigeriano. 

