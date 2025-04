TELEVISÃO

'Dona de Mim': Clara Moneke dá vida a Leona, nova protagonista das sete

Trama estreia no próximo dia 21

“Dona de Mim” estreia no dia 21 de abril na faixa das 19h, como substituta de "Volta por Cima", e nela a estrela de “Vai na Fé”, Clara Moneke, retorna às telinhas para viver nova protagonista. De autoria de Rosane Svartman, a novela traz uma potente personagem vivida pela jovem atriz. O elenco conta ainda com nomes de peso como Humberto Morais, Juan Paiva, Cláudia Abreu, Tony Ramos e Rafael Vitti. >

Alto-astral e vibrante, Leona é moradora de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro e vive um dia a dia de correria. Morando em uma casa junto com a avó Yara (Cyda Moreno) e a irmã Stephany (Nikolly Fernandes), a personagem é revendedora das lingeries Boaz, marca tradicional e familiar que tem fábrica na região.>

Porém, a trama revelará que Leona esconde um trauma que tenta ignorar. Há sete anos, quando era estudante de Comunicação e estava prestes a se casar com Marlon (Humberto Morais), Leona perdeu seu bebê, Sophia, aos seis meses de gestação.>

"Eu não acho que o público vai se identificar; eu tenho certeza. A Leona é a cara do brasileiro. Uma pessoa de bom caráter, bom coração, mas também muito inteligente e perspicaz. Ela vai sempre fazer de tudo para alcançar o seu objetivo", descreveu Clara à revista Malu. >

Tramoia do bem

Outra característica de Leona é fazer tudo pela sua família e pelos que estão à sua volta. É por sua irmã Stephany que pensava em desistir de seu sonho de cursar enfermagem, que a jovem resolve criar sua maior tramoia do bem: Leona resolve se passar por Stephany.>

Assim, Leona ganha um emprego como babá de criança da rica família Boaz e Sofia (Elis Cabral) chega na sua via. Uma menina solitária e arteira, a filha de oito anos do patrão vive com seu pai, Abel (Tony Ramos), e os irmãos Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima).>