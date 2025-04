MAIS VOCÊ

Baiano faz melhor bolo e garante vaga na final de reality da Globo

Beto Jambeiro apresentou recheio de doce de leite com mix de castanhas

Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2025 às 12:24

O confeiteiro Beto Jambeiro, de Senhor do Bonfim (BA), venceu a primeira seletiva do reality Bolo de Aniversário da TV Globo. A etapa do concurso aconteceu nesta terça (15), no programa Mais Você.>

Beto fez um bolo temático do jornalismo televisivo da emissora, com recheio de doce de leite e mix de castanhas, e garantiu vaga na grande final.>

Na decoração, o baiano destacou notícias emblemáticas, como o Oscar do Melhor Filme Estrangeiro para Ainda Estou Aqui e o Globo de Ouro que Fernanda Torres ganhou por sua atuação no mesmo filme.>

Ele disputou com as confeiteiras Marina Cianella, de Porto Alegre, e Claudia Moraes, de Belém, mas foi eleito o melhor após as avaliações de três jurados, dentre eles o ator Mateus Solano, convidado especial do dia.>