Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês

Evento acontecerá no dia 21 de dezembro, um domingo, às 19h

Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:23

Natal das Estrelas Crédito: Arisson Marinho/Correio e Divulgação/Osba

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e os maestros Carlos Prazeres e Luciano Calazans recebem um time estrelar de artistas nacionais para o concerto beneficente “Natal das Estrelas” em prol do Hospital Martagão Gesteira. O evento, que contará com nomes como Ivete Sangalo, acontecerá no dia 21 de dezembro, um domingo, às 19h.

O lançamento oficial do evento será realizado nesta quarta-feira (3), às 15h, na sede do Hospital Martagão Gesteira, no bairro do Tororó, em Salvador. Serão divulgados os nomes dos artistas convidados e mais informações sobre o concerto. A presença de Ivete no evento foi confirmada pelo Alô Alô Bahia.

A relação de Luciano Calazans com o Martagão Gesteira começou em 2015, quando foi apresentado ao projeto pela cantora Ivete Sangalo, que realizou um show beneficente em homenagem aos 50 anos do Hospital. Desde então, Calazans tem participado de diversas iniciativas em prol da instituição e foi o articulador que uniu a Oba e o grupo de cantores convidados para esta apresentação especial. Em 2025, O Martagão celebra 60 anos.

“Ajudar o Martagão ao lado de artistas amigos e com esta Orquestra que eu amo, admiro e que sou parceiro há anos é um presente de Natal pra mim! Com o Martagão é assim: você vai ajudar e é você que sai preenchido e enriquecido. Quem mergulha e entende a importância deste serviço não consegue esquecer. Convido a todos a fazer parte deste movimento, seja comprando os ingressos ou doando para o Hospital”, destaca Calazans.

Participações

Além de grandes nomes da música popular baiana e nacional, o concerto trará ao palco da Concha Acústica do TCA cantores líricos que interpretarão clássicos da Broadway, promovendo um diálogo entre o repertório orquestral e a música popular, no clima natalino deste evento beneficente, com diversas estrelas juntas para ajudar o Hospital.

“É uma imensa alegria compartilhar o Natal da OSBA com um evento em prol do Martagão. Isso reforça que somos uma Orquestra que é extensão da sociedade baiana. Para o programa, trouxe essas obras da Broadway, pensando nesse sentimento de que cada pessoa é uma estrela. Como diz Caetano Veloso, ‘Gente é para brilhar’. Então todos presentes, seja no palco, na plateia ou nas doações, serão uma estrela neste evento natalino para uma instituição tão nobre”, declara o maestro da Osba, Carlos Prazeres.

Martagão Gesteira

O Martagão Gesteira é o único hospital da Bahia que realiza transplantes de medula óssea pelo SUS, na faixa pediátrica. Em 2024, foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos e por 47,9% dos tratamentos oncológicos, além de 43,1% das cirurgias cardíacas e por 17,6% das cirurgias neurológicas no Estado.