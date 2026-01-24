Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador

A artista, conhecida por seu trabalho na disco music à brasileira, trouxe à tona um resgate do sucesso “Freak Le Boom Boom”

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:56

Gretchen
Gretchen Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Ícone pop brasileiro desde os anos 1970, Gretchen marcou presença no Festival de Verão 2026, em Salvador, neste sábado (24), e conversou com o portal Alô Alô Bahia sobre sua carreira e a expectativa para o Carnaval de 2026.

A artista, conhecida por seu trabalho na disco music à brasileira, trouxe à tona um resgate do sucesso “Freak Le Boom Boom”, lançado em 1979 pelo produtor Mister Sam, agora em versão de EP com três remixes — dois assinados por Sam e um pelo filho de Gretchen, Gab Miranda — que incorporam percussões de batucada de escola de samba, preparando a música para a folia.

Gretchen

Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen e Esdras por Reprodução/Instagram
Gretchen por Reprodução
Gretchen e marido, Esdras de Souza por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen por Reprodução
Gretchen comenta motivo da saída de A Fazenda por Record
Gretchen expôs situação do cabelo por Reprodução
Gretchen revela alopecia por Redes sociais
Gretchen por Reprodução/Instagram
1 de 19
Gretchen mostra 'novo rosto' após harmonização completa por Reprodução / Redes Sociais

“Dormi e acordei sendo o hit do verão desse ano”, disse Gretchen, sobre a repercussão do relançamento da faixa.

Em entrevista, a cantora falou sobre sua relação com Salvador: “Quando eu estou no Brasil, na época do Festival de Verão, eu amo, porque adoro curtir, adoro dançar, amo Salvador. Minha mãe é baiana, então não tem como eu não gostar.”

Gretchen revelou ainda suas preferências para curtir o verão na cidade: “Tudo, o acarajé principalmente. Amanhã ainda temos mais uma ação com a Tim e depois volto para Belém, que é minha casa no Brasil.”

O EP com os remixes de “Freak Le Boom Boom” foi disponibilizado na sexta-feira (23) e já vem sendo usado em pistas de dança e coreografias no TikTok, reforçando o potencial da música para se tornar o hit do Carnaval 2026.

Leia mais matérias no Alô Alô Bahia

Tags:

Gretchen

Mais recentes

Imagem - Veja lista completa dos lançamentos da Netflix para fevereiro

Veja lista completa dos lançamentos da Netflix para fevereiro
Imagem - Biografia proibida revela os segredos da boate que se tornou o "after" mais lendário do Brasil

Biografia proibida revela os segredos da boate que se tornou o "after" mais lendário do Brasil
Imagem - Nasi, do Ira!, lança álbum feito com Inteligência Artificial e transforma rock em samba

Nasi, do Ira!, lança álbum feito com Inteligência Artificial e transforma rock em samba

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
01

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

Imagem - Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto
02

Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Imagem - Como é a mansão de Diogo Nogueira com cozinha protagonista e fogão a lenha
03

Como é a mansão de Diogo Nogueira com cozinha protagonista e fogão a lenha

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026
04

Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026