'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador

A artista, conhecida por seu trabalho na disco music à brasileira, trouxe à tona um resgate do sucesso “Freak Le Boom Boom”

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:56

Gretchen Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Ícone pop brasileiro desde os anos 1970, Gretchen marcou presença no Festival de Verão 2026, em Salvador, neste sábado (24), e conversou com o portal Alô Alô Bahia sobre sua carreira e a expectativa para o Carnaval de 2026.

A artista, conhecida por seu trabalho na disco music à brasileira, trouxe à tona um resgate do sucesso “Freak Le Boom Boom”, lançado em 1979 pelo produtor Mister Sam, agora em versão de EP com três remixes — dois assinados por Sam e um pelo filho de Gretchen, Gab Miranda — que incorporam percussões de batucada de escola de samba, preparando a música para a folia.

“Dormi e acordei sendo o hit do verão desse ano”, disse Gretchen, sobre a repercussão do relançamento da faixa.

Em entrevista, a cantora falou sobre sua relação com Salvador: “Quando eu estou no Brasil, na época do Festival de Verão, eu amo, porque adoro curtir, adoro dançar, amo Salvador. Minha mãe é baiana, então não tem como eu não gostar.”

Gretchen revelou ainda suas preferências para curtir o verão na cidade: “Tudo, o acarajé principalmente. Amanhã ainda temos mais uma ação com a Tim e depois volto para Belém, que é minha casa no Brasil.”