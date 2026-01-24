'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:56
Ícone pop brasileiro desde os anos 1970, Gretchen marcou presença no Festival de Verão 2026, em Salvador, neste sábado (24), e conversou com o portal Alô Alô Bahia sobre sua carreira e a expectativa para o Carnaval de 2026.
A artista, conhecida por seu trabalho na disco music à brasileira, trouxe à tona um resgate do sucesso “Freak Le Boom Boom”, lançado em 1979 pelo produtor Mister Sam, agora em versão de EP com três remixes — dois assinados por Sam e um pelo filho de Gretchen, Gab Miranda — que incorporam percussões de batucada de escola de samba, preparando a música para a folia.
Gretchen
“Dormi e acordei sendo o hit do verão desse ano”, disse Gretchen, sobre a repercussão do relançamento da faixa.
Em entrevista, a cantora falou sobre sua relação com Salvador: “Quando eu estou no Brasil, na época do Festival de Verão, eu amo, porque adoro curtir, adoro dançar, amo Salvador. Minha mãe é baiana, então não tem como eu não gostar.”
Gretchen revelou ainda suas preferências para curtir o verão na cidade: “Tudo, o acarajé principalmente. Amanhã ainda temos mais uma ação com a Tim e depois volto para Belém, que é minha casa no Brasil.”
O EP com os remixes de “Freak Le Boom Boom” foi disponibilizado na sexta-feira (23) e já vem sendo usado em pistas de dança e coreografias no TikTok, reforçando o potencial da música para se tornar o hit do Carnaval 2026.