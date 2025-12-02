De graça! Pelourinho recebe Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais atrações no Dia Nacional do Samba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:03
O Largo do Pelourinho recebe 40 shows gratuitos nesta terça-feira (2), Dia Nacional do Samba, a partir das 19h30. Entre os nomes estão Nelson Rufino, Ju Moraes, Teresa Cristina e Batifun, que se juntam a dezenas de artistas para celebrar o ritmo que molda a identidade cultural da Bahia.
Celebrado desde 1972, o Dia Nacional do Samba reconhece a importância histórica, cultural e afetiva do ritmo que atravessa gerações e simboliza a identidade brasileira. Criada para homenagear sambistas e fortalecer a preservação dessa tradição, a data se tornou um marco anual de celebração, memória e resistência, especialmente na Bahia, onde o samba mantém raízes profundas e seguiu reinventando-se ao longo do tempo.
A celebração conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), e reúne mestres do samba, novas vozes e grupos tradicionais que mantêm viva a herança do gênero no estado.
Teresa Cristina
Antonio Carlos e Jocafi
Nelson Rufino
Edil Pacheco
Roberto Mendes
Batifun
Walmir Lima
Gal do Beco
Aloísio Menezes
Guiga de Ogun
Chocolate da Bahia
Juliana Ribeiro
Ju Moraes
Clécia Queiroz
Cláudia Costa
Vânia Bárbara
Rogério Bambeia
Roque Bentequê
Léia Consuelo
Samba de Farofa
Neto Bala
Pedrão
Mestre Régis
Roberto Ribeiro
Muniz
Paulinho do Reco
Melodia Costa
Diumbanda
Firmino Neto
Du Marques
Lazinho do Banjo
Luci Laura
Paty Ribeiro
Gabriela Lima
Jô Teixeira
Jorginho Comancheiro
Regilson Menezes
Eduardinho (Fora da Mídia)
Dadai Diarerê
Taian Riachão