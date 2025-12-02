Acesse sua conta
De graça! Pelourinho recebe Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais atrações no Dia Nacional do Samba

Quarenta shows gratuitos acontecerão no Largo do Pelourinho, a partir das 19h30

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:03

Nelson Rufino
Nelson Rufino Crédito: Divulgação

O Largo do Pelourinho recebe 40 shows gratuitos nesta terça-feira (2), Dia Nacional do Samba, a partir das 19h30. Entre os nomes estão Nelson Rufino, Ju Moraes, Teresa Cristina e Batifun, que se juntam a dezenas de artistas para celebrar o ritmo que molda a identidade cultural da Bahia.

Celebrado desde 1972, o Dia Nacional do Samba reconhece a importância histórica, cultural e afetiva do ritmo que atravessa gerações e simboliza a identidade brasileira. Criada para homenagear sambistas e fortalecer a preservação dessa tradição, a data se tornou um marco anual de celebração, memória e resistência, especialmente na Bahia, onde o samba mantém raízes profundas e seguiu reinventando-se ao longo do tempo.

A celebração conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), e reúne mestres do samba, novas vozes e grupos tradicionais que mantêm viva a herança do gênero no estado.

Atrações

Teresa Cristina

Antonio Carlos e Jocafi

Nelson Rufino

Edil Pacheco

Roberto Mendes

Batifun

Walmir Lima

Gal do Beco

Aloísio Menezes

Guiga de Ogun

Chocolate da Bahia

Juliana Ribeiro

Ju Moraes

Clécia Queiroz

Cláudia Costa

Vânia Bárbara

Rogério Bambeia

Roque Bentequê

Léia Consuelo

Samba de Farofa

Neto Bala

Pedrão

Mestre Régis

Roberto Ribeiro

Muniz

Paulinho do Reco

Melodia Costa

Diumbanda

Firmino Neto

Du Marques

Lazinho do Banjo

Luci Laura

Paty Ribeiro

Gabriela Lima

Jô Teixeira

Jorginho Comancheiro

Regilson Menezes

Eduardinho (Fora da Mídia)

Dadai Diarerê

Taian Riachão

