Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Artista se apresentou na primeira noite de festa

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:47

Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Um dos shows mais esperados da primeira noite do Festival de Verão Salvador, Caetano Veloso foi o terceiro artista a se apresentar neste sábado (24). Com a satisfação de cantar em casa, o cantor emocionou o público com tributo a Gal Costa, presença dos filhos e do neto, além de homenagem à banda BaianaSystem.

Zeca e Tom, filhos de Caetano, cantaram com o pai a canção Salvador, composição de Zeca lançada recentemente. O pequeno Benjamin, neto de Caetano, também apareceu no palco para a alegria do avô.

A apresentação no palco Ponte contou ainda com outros momentos especiais. Ao som de Divino, Maravilhoso e Vaca Profana, Caetano homenageou a amiga Gal Costa, ícone do movimento Tropicália, que morreu em novembro de 2022. Uma foto antiga de Gal foi reproduzida no telão atrás de Caetano.

Ainda houve homenagem a banda BaianaSystem, para quem Caetano Veloso dedica a música Um Baiana. A canção foi apresentada pela primeira vez durante o penúltimo show da turnê Caetano & Bethânia, no Rio de Janeiro (RJ), no ano passado. Caracterizada pelo cantor como "uma oração para esse clima de terceira guerra mundial", a música faz referência e homenageia ao grupo baiano.