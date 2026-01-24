Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:47
Um dos shows mais esperados da primeira noite do Festival de Verão Salvador, Caetano Veloso foi o terceiro artista a se apresentar neste sábado (24). Com a satisfação de cantar em casa, o cantor emocionou o público com tributo a Gal Costa, presença dos filhos e do neto, além de homenagem à banda BaianaSystem.
Zeca e Tom, filhos de Caetano, cantaram com o pai a canção Salvador, composição de Zeca lançada recentemente. O pequeno Benjamin, neto de Caetano, também apareceu no palco para a alegria do avô.
Caetano Veloso se apresenta do FV 202
A apresentação no palco Ponte contou ainda com outros momentos especiais. Ao som de Divino, Maravilhoso e Vaca Profana, Caetano homenageou a amiga Gal Costa, ícone do movimento Tropicália, que morreu em novembro de 2022. Uma foto antiga de Gal foi reproduzida no telão atrás de Caetano.
Ainda houve homenagem a banda BaianaSystem, para quem Caetano Veloso dedica a música Um Baiana. A canção foi apresentada pela primeira vez durante o penúltimo show da turnê Caetano & Bethânia, no Rio de Janeiro (RJ), no ano passado. Caracterizada pelo cantor como "uma oração para esse clima de terceira guerra mundial", a música faz referência e homenageia ao grupo baiano.
Além de Caetano, se apresentam neste sábado (24), Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.