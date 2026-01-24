Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Artista se apresentou na primeira noite de festa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:47

Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026
Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Um dos shows mais esperados da primeira noite do Festival de Verão Salvador, Caetano Veloso foi o terceiro artista a se apresentar neste sábado (24). Com a satisfação de cantar em casa, o cantor emocionou o público com tributo a Gal Costa, presença dos filhos e do neto, além de homenagem à banda BaianaSystem. 

Zeca e Tom, filhos de Caetano, cantaram com o pai a canção Salvador, composição de Zeca lançada recentemente. O pequeno Benjamin, neto de Caetano, também apareceu no palco para a alegria do avô. 

Caetano Veloso se apresenta do FV 202

Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Cantor foi o terceiro a se apresentar neste sábado (24) por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso cantou Um Baiana, música dedicada à banda BaianaSystem por Reprodução/Multishow
Cantor homenageou a amiga Gal Costa, que morreu em 2022 por Reprodução/Multishow
Artista desceu até o chão durante a apresentação por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso arrancou gritos e aplausos da plateia por Reprodução/Multishow
Cantor recebeu o neto no palco por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
1 de 8
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

A apresentação no palco Ponte contou ainda com outros momentos especiais. Ao som de Divino, Maravilhoso e Vaca Profana, Caetano homenageou a amiga Gal Costa, ícone do movimento Tropicália, que morreu em novembro de 2022. Uma foto antiga de Gal foi reproduzida no telão atrás de Caetano. 

Ainda houve homenagem a banda BaianaSystem, para quem Caetano Veloso dedica a música Um Baiana. A canção foi apresentada pela primeira vez durante o penúltimo show da turnê Caetano & Bethânia, no Rio de Janeiro (RJ), no ano passado. Caracterizada pelo cantor como "uma oração para esse clima de terceira guerra mundial", a música faz referência e homenageia ao grupo baiano. 

Leia mais

Imagem - Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Imagem - Márcio Victor relembra diagnóstico de infarto e cita Preta Gil: 'A gente nunca imagina'

Márcio Victor relembra diagnóstico de infarto e cita Preta Gil: 'A gente nunca imagina'

Imagem - Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Além de Caetano, se apresentam neste sábado (24), Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo dá beijo em Caetano Veloso e se declara: 'Mordo esse pescoço há muitos anos'

Ivete Sangalo dá beijo em Caetano Veloso e se declara: 'Mordo esse pescoço há muitos anos'
Imagem - Festival de Verão mostra que a música não tem idade

Festival de Verão mostra que a música não tem idade
Imagem - Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
01

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente
03

O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
04

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador