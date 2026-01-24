SALVADOR

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Cantor é o segundo a se apresentar no primeiro dia do festival



Bruno Wendel

Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20:18

Ney Matogrosso é o segundo artista a se apresentar no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Ovacionado pelo público, Ney Matogrosso subiu ao palco do Festival de Verão como a segunda atração da noite. O show foi aberto com o clássico Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, evocando a nostalgia dos antigos carnavais, com uma pitada de inconformismo e crítica às repressões. Em seguida, o cantor de 84 anos interpretou Jardins da Babilônia, sucesso imortalizado pela saudosa Rita Lee.

Considerado um dos maiores cantores do Brasil, Ney Matogrosso apresenta sucessos de sua carreira, como Pavão Misterioso, um dos hinos do artista, além de canções de outros nomes da música brasileira, a exemplo de A Maçã, de Raul Seixas, e Iolanda, de Chico Buarque e Simone.

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 1 de 5

Antes de Ney Matogrosso, a responsável pela abertura da noite foi Rachel Reis, que levou sua baianidade ao palco do Festival de Verão pela primeira vez. A cantora contou com a participação de Márcio Victor, com quem lançou, em 2025, a música Apavoro.

Também se apresentam neste sábado (24) Caetano Veloso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.