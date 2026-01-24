Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Cantor é o segundo a se apresentar no primeiro dia do festival

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Bruno Wendel

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20:18

Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026
Ney Matogrosso é o segundo artista a se apresentar no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Ovacionado pelo público, Ney Matogrosso subiu ao palco do Festival de Verão como a segunda atração da noite. O show foi aberto com o clássico Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, evocando a nostalgia dos antigos carnavais, com uma pitada de inconformismo e crítica às repressões. Em seguida, o cantor de 84 anos interpretou Jardins da Babilônia, sucesso imortalizado pela saudosa Rita Lee.

Considerado um dos maiores cantores do Brasil, Ney Matogrosso apresenta sucessos de sua carreira, como Pavão Misterioso, um dos hinos do artista, além de canções de outros nomes da música brasileira, a exemplo de A Maçã, de Raul Seixas, e Iolanda, de Chico Buarque e Simone.

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
1 de 5
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

Antes de Ney Matogrosso, a responsável pela abertura da noite foi Rachel Reis, que levou sua baianidade ao palco do Festival de Verão pela primeira vez. A cantora contou com a participação de Márcio Victor, com quem lançou, em 2025, a música Apavoro. 

Também se apresentam neste sábado (24) Caetano Veloso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.

Além dos palcos principais, Cais e Ponte, o público do evento poderá curtir os shows do palco Rua, onde se apresentam Clariana com participações de Ian Lasserre e Angela Veloso, Aila Menezes, Mesa de Axé e Diggo.

Mais recentes

Imagem - Márcio Victor relembra diagnóstico de infarto e cita Preta Gil: 'A gente nunca imagina'

Márcio Victor relembra diagnóstico de infarto e cita Preta Gil: 'A gente nunca imagina'
Imagem - 'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão

'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão
Imagem - Caetano, Ivete e mais: saiba onde assistir ao vivo aos shows do Festival de Verão

Caetano, Ivete e mais: saiba onde assistir ao vivo aos shows do Festival de Verão

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
01

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
03

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026
04

Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026