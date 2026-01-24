Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 21:58
Um dos principais eventos da alta temporada de Salvador, o Festival de Salvador reúne milhares de pessoas no Wet Eventos, na Avenida Paralela, neste final de semana. Além dos fãs anônimos de artistas consagrados, o evento é ponto de encontro de famosos na capital baiana. Confira abaixo as celebridades que curtem a primeira noite de festa, neste sábado (24).
Famosos curtem a primeira noite do FV 2026
Se apresentam neste sábado os artistas Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.
Além dos palcos principais, Cais e Ponte, o público do evento poderá curtir os shows do palco Rua. Por lá, vão se apresentar Clariana com participações de Ian Lasserre e Angela Veloso, Aila Menezes, Mesa de Axé e Diggo.
No domingo (25), os responsáveis por comandar o segundo dia de festa serão Teto, com participação de WIU, Luísa Sonza, Léo Santana, Wesley Safadão, com participação de Elba Ramalho, Péricles e Belo. O palco Rua terá shows de Uel, Guig Guetto, Filhos do Brasil e Oh Polêmico.
As apresentações dos dois dias de festa são transmitidas ao vivo através do Multishow e Globoplay (plano Premium). A cobertura será comandada por Dedé Teicher, Laura Vicente e Luana Assiz, apresentadora da TV Bahia, afiliada da TV Globo. Eles acompanham de perto tudo o que acontece no palco e nos bastidores do festival.