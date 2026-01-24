Acesse sua conta
Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Ney Matogrosso estão entre os artistas que se apresentam neste sábado (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 21:58

Confira os famosos presentes no primeiro
Confira os famosos presentes no primeiro Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Um dos principais eventos da alta temporada de Salvador, o Festival de Salvador reúne milhares de pessoas no Wet Eventos, na Avenida Paralela, neste final de semana. Além dos fãs anônimos de artistas consagrados, o evento é ponto de encontro de famosos na capital baiana. Confira abaixo as celebridades que curtem a primeira noite de festa, neste sábado (24). 

Famosos curtem a primeira noite do FV 2026

Taís Araújo - Atriz por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Regina Casé (atriz) e Zé Ricardo (diretor artístico do Festival de Verão) por Walter Guedes/Divulgação
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lucas Leto - Ator por Walter Guedes/Divulgação
Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação
Gizelly Bicalho - Ex-BBB e influenciadora por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Nicole Bahls - Modelo e apresentadora por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes - Atriz por Walter Guedes/Divulgação
Ana Clara - Jornalista e apresentadora por Matheus Andrade/Divulgação
Débora Nascimento - Atriz por Alô Alô Bahia
1 de 10
Taís Araújo - Atriz por Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Se apresentam neste sábado os artistas Rachel Reis e Márcio Victor, Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.

Além dos palcos principais, Cais e Ponte, o público do evento poderá curtir os shows do palco Rua. Por lá, vão se apresentar Clariana com participações de Ian Lasserre e Angela Veloso, Aila Menezes, Mesa de Axé e Diggo.

