Ivete "tá solteira, mas não tá sozinha"?

Depois do anúncio "elegante" de separação, correm boatos de terapia no Peru e “amor feminino” às vésperas de estreia

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 05:00

Ivete Sangalo em show no Rio de Janeiro
Ivete Sangalo em show no Rio de Janeiro Crédito: Rafa Mattei/Reprodução/Instagram

Parece que Ivete Sangalo e Daniel Cady estavam tão "desencaixados" que, antes do anúncio oficial da separação, Daniel já havia apagado quase todas as fotos da esposa de seu Instagram há anos. Na época, este sinal discreto, mas público, foi comentado nos bastidores levantando questionamentos sobre a união que durou cerca de 17 anos. Outras evidências de desgaste incluíam uma tentativa de salvar o casamento em uma viagem terapêutica ao Peru no início do ano e a falta de paciência de Ivete, que chegou a rebater um fã que perguntou sobre a “temperatura” do casamento. Mas o rumor mais bombástico veio do campo esotérico, quando a vidente Lene Sensitiva previu o divórcio e cravou que a cantora baiana estaria prestes a viver um novo e "forte" romance com uma mulher conhecida. Nesta quinta-feira (27), o casal finalizou oficialmente o casamento com um comunicado protocolar e "maduro" nas redes sociais.

Comunicação e fofoca

O anúncio oficial da separação veio de forma protocolar nas redes sociais, visando "preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos". Elegantíssimos. A discrição oficial, no entanto, é contrastada pelos rumores e previsões bombásticas que sugerem que a estrela baiana está prestes a entrar em uma fase muito mais picante do que apenas a solteirice.

Ivete Sangalo foi convidada do Domingão com Huck no último dia 16
O boato mais curioso veio do “além”, que adiantou a notícia. A vidente Lene Sensitiva previu o divórcio dias antes do comunicado oficial e ainda cravou que Ivete Sangalo estaria prestes a viver um novo amor, e não seria com um homem. A sensitiva, em sua participação no Programa Chupim, declarou que a cantora irá "namorar uma mulher, e não é desconhecida. E vai ser um romance forte". Lene ainda afirmou que Ivete já estaria vivendo um affair com essa pessoa conhecida e que o desgaste do relacionamento com Daniel Cady levou a uma iniciativa mútua para o divórcio.

Fortuna e os filhos

Enquanto a especulação sobre um novo amor feminino esquenta, a separação do ex-casal, que tem três filhos - Marcelo (16) e as gêmeas Marina e Helena (7) - já levanta a questão da divisão de um patrimônio avaliado em cerca de R$ 370 milhões (valor estimado pelo mercado).

Ivete e Daniel, que eram casados em regime de comunhão parcial de bens, terão que partilhar o que foi adquirido durante a vida conjugal, incluindo mansões em Salvador e Orlando, e participações em empreendimentos como a escola Ybá e a marca Vero Brodo.

Crise antiga

A fofoca de bastidor mais quentíssima, circulando entre pessoas próximas, é que o casal estaria com problemas há muito tempo, com "crises antigas" voltando à tona. Fontes confidenciais revelaram à colunista Fabíola Reipert que a viagem romântica feita pelo ex-casal ao Peru no início do ano teria sido uma última e desesperada tentativa para salvar o casamento.

O que teria levado ao fim, segundo o burburinho, é que Ivete se sentiu emocionalmente desgastada e decidiu parar de insistir, percebendo que "só ela estava tentando" fazer a relação avançar. O anúncio só veio agora, mas a decisão de terminar já estaria tomada há mais de três meses.

Timing perfeito

Estrategicamente, a divulgação da separação, que causou comoção imediata e colocou o nome de Ivete em todos os veículos de imprensa, chega em um momento de pico para sua carreira. Neste momento, “Mainha” está em contagem regressiva para o início da turnê "Ivete Clareou". O show, um tributo ao samba e a Clara Nunes, terá estreia em Salvador neste domingo (30) no Wet Eventos, com convidados como É o Tchan, Psirico e Xanddy Harmonia.

A separação, portanto, garante que os holofotes do país inteiro estejam voltados para a artista, que promete uma noite de "conexão verdadeira" com o público em um palco 360°. Ou seja, parece que, solteira ou não, Veveta continua sabendo exatamente como fazer vida pessoal e carreira andarem juntinhas.

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

