Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Táxis de Salvador terão cobrança em Bandeira 2 durante todo o mês de dezembro; entenda

Bandeira 2 é tarifada em R$ 4,33 na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:47

Táxi em Salvador
Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A partir deste mês, os taxistas de Salvador estarão autorizados a aplicar a tarifa da Bandeira 2. A liberação, válida durante todo o mês de dezembro, segue o disposto na Lei Municipal nº 9.283/2017, que regula o serviço de táxi na capital baiana. As informações foram anunciadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

A medida começou a valer na última segunda-feira (1º). Atualmente, o valor da Bandeira 1 corresponde a R$ 3,09 enquanto a Bandeira 2 é tarifada em R$ 4,33. A bandeira é a taxa variável calculada pelo taxímetro, que considera tempo e distância percorrida durante a corrida. Já a bandeirada permanece em R$ 6,19. A bandeirada é o valor fixo cobrado para o início da viagem, independente de qual bandeira esteja em vigor.

Equipes da Semob estarão nas ruas realizando ações de fiscalização para garantir o cumprimento correto dos valores estabelecidos e assegurar a proteção dos usuários.

Táxi em Salvador

Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
1 de 6
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO

Caso seja identificada qualquer irregularidade na cobrança das tarifas, o cidadão pode registrar uma reclamação por meio do Disque Salvador, pelo número 156. No momento da denúncia, é fundamental informar o número do alvará do taxista envolvido.

Leia mais

Imagem - Famílias de pessoa com autismo têm direito de comprar carro com até 30% de desconto; veja o passo a passo

Famílias de pessoa com autismo têm direito de comprar carro com até 30% de desconto; veja o passo a passo

Imagem - Nova Carteira de Identidade: como solicitar agendamento nos postos da Bahia

Nova Carteira de Identidade: como solicitar agendamento nos postos da Bahia

Tags:

Salvador Mobilidade Taxi

Mais recentes

Imagem - Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada nos próximos dias, diz DNIT

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada nos próximos dias, diz DNIT
Imagem - Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador
Imagem - PEC que altera regras de aposentadoria de policiais civis e agentes penitenciários é encaminhada à Alba

PEC que altera regras de aposentadoria de policiais civis e agentes penitenciários é encaminhada à Alba

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
02

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz