MOBILIDADE

Táxis de Salvador terão cobrança em Bandeira 2 durante todo o mês de dezembro; entenda

Bandeira 2 é tarifada em R$ 4,33 na capital baiana

Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:47

Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A partir deste mês, os taxistas de Salvador estarão autorizados a aplicar a tarifa da Bandeira 2. A liberação, válida durante todo o mês de dezembro, segue o disposto na Lei Municipal nº 9.283/2017, que regula o serviço de táxi na capital baiana. As informações foram anunciadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

A medida começou a valer na última segunda-feira (1º). Atualmente, o valor da Bandeira 1 corresponde a R$ 3,09 enquanto a Bandeira 2 é tarifada em R$ 4,33. A bandeira é a taxa variável calculada pelo taxímetro, que considera tempo e distância percorrida durante a corrida. Já a bandeirada permanece em R$ 6,19. A bandeirada é o valor fixo cobrado para o início da viagem, independente de qual bandeira esteja em vigor.

Equipes da Semob estarão nas ruas realizando ações de fiscalização para garantir o cumprimento correto dos valores estabelecidos e assegurar a proteção dos usuários.

Táxi em Salvador 1 de 6