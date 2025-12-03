Táxis de Salvador terão cobrança em Bandeira 2 durante todo o mês de dezembro; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:47
A partir deste mês, os taxistas de Salvador estarão autorizados a aplicar a tarifa da Bandeira 2. A liberação, válida durante todo o mês de dezembro, segue o disposto na Lei Municipal nº 9.283/2017, que regula o serviço de táxi na capital baiana. As informações foram anunciadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob).
A medida começou a valer na última segunda-feira (1º). Atualmente, o valor da Bandeira 1 corresponde a R$ 3,09 enquanto a Bandeira 2 é tarifada em R$ 4,33. A bandeira é a taxa variável calculada pelo taxímetro, que considera tempo e distância percorrida durante a corrida. Já a bandeirada permanece em R$ 6,19. A bandeirada é o valor fixo cobrado para o início da viagem, independente de qual bandeira esteja em vigor.
Equipes da Semob estarão nas ruas realizando ações de fiscalização para garantir o cumprimento correto dos valores estabelecidos e assegurar a proteção dos usuários.
Táxi em Salvador
Caso seja identificada qualquer irregularidade na cobrança das tarifas, o cidadão pode registrar uma reclamação por meio do Disque Salvador, pelo número 156. No momento da denúncia, é fundamental informar o número do alvará do taxista envolvido.