Incêndio revela esconderijo com fuzil e 110 kg de cocaína na Bahia

Imóvel era monitorado pela PM e suspeita é de uso por criminosos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:21

Armas e drogas foram apreendidas após incêndio
Armas e drogas foram apreendidas após incêndio Crédito: Divulgação

Um princípio de incêndio em uma casa no bairro Codevasf, em Juazeiro, no norte da Bahia, terminou com a apreensão de 110 kg de cocaína e um fuzil, na tarde desta terça-feira (2). Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, o imóvel já vinha sendo monitorado pela equipe de inteligência da 76ª CIPM e, ao ser atingido pelo fogo, os agentes foram acionados para apoiar o Corpo de Bombeiros. Durante o atendimento à ocorrência, o armamento e os entorpecentes foram localizados no local.

Além do fuzil calibre 5,56, os policiais encontraram um carregador da arma, uma máquina utilizada para movimentação financeira ilícita, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Com essa apreensão, o número de fuzis retirados de circulação na Bahia chega a 125 somente em 2025, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública do estado.

Todo o material foi apresentado na delegacia de Juazeiro, que registrou o caso e dará continuidade às investigações. Até o momento, não há informações sobre suspeitos detidos.

