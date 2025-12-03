Acesse sua conta
Tragédia na estrada: psicóloga morre e oito ficam feridos em acidente com ônibus na Bahia

Carro e ônibus seguiam em sentidos opostos quando houve a batida

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 07:33

Um acidente entre um carro e um ônibus deixou uma pessoa morta e oito feridos na BA-262, no trecho que passa por Anagé, no sudoeste da Bahia, na manhã de terça-feira (2). A vítima fatal da colisão é a psicóloga Carla Edilene Carvalho de Azevedo, que estava sozinha no veículo e não resistiu aos ferimentos decorrentes do impacto.

De acordo com informações iniciais, os veículos envolvidos no acidente circulavam em sentidos opostos quando bateram. Apesar de o impacto ter sido mais forte no carro de Carla, o ônibus, que transportava 19 passageiros, perdeu o controle após a colisão e tombou na pista, ficando com a lateral apoiada no chão.

Após o acidente, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo da psicóloga, que morreu no local. Ela foi encaminhada para Vitória da Conquista, onde passou por perícia. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

Entre os oito feridos que estavam no ônibus, seis precisaram de atendimento médico e foram levados para o Hospital de Anagé — cinco deles já receberam alta por apresentarem ferimentos leves. Outras duas vítimas, no entanto, foram encaminhadas às pressas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) em estado grave.

