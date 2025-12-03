Acesse sua conta
Centro Histórico terá mudanças no trânsito para a festa de Santa Bárbara nesta quinta (4); veja

Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou instalação de barreiras e bloqueios

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:10

Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho
Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Centro Histórico de Salvador terá mudanças no trânsito nesta quinta-feira (4), dia da festa de Santa Bárbara. Das 4h às 13h será proibido o estacionamento de veículos na Ladeira Revolta dos Malês, em ambos os lados, para a reserva de vagas destinadas aos veículos oficiais do Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar da Bahia. As informações são da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Barreiras fixas serão instaladas das 5h às 16h em pontos estratégicos, como na Ladeira Ramos de Queiroz (parte baixa), na Rua das Flores com a Ladeira Ramos de Queiroz, e na Rua do Tabuão com o Caminho Novo do Taboão. Também será instalada uma Barreira Semifixa, das 07h às 16h, na Rua Engenheiro João Pimenta Bastos com a Rua Siqueira Campos.

O tráfego será desviado, das 7h às 16h, no cruzamento entre a Rua Siqueira Campos e a Rua Engenheiro João Pimenta Bastos, na Avenida J.J. Seabra (Aquidabã) e a Rua Padre Agostinho Gomes.

A partir das 8h, haverá a instalação de barreiras móveis nas seguintes localidades: Avenida J. J. Seabra (Aquidabã); Ladeira Ramos de Queiroz (parte alta) com a Rua dos Marchantes; Avenida J. J. Seabra com a Rua do Alvo; Rua Direita de Santo Antônio com a Rua dos Marchantes, permitindo o acesso de moradores e o acesso ao Hotel do Carmo pelo contrafluxo; Avenida J. J. Seabra com a Rua Padre Agostinho Gomes; e Avenida J. J. Seabra com a Praça dos Veteranos, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros.

Festa de Santa Bárbara, que acontece no dia 4 de dezembro por Foto: Arquivo CORREIO
Festa de Santa Bárbara por Antonio Saturnino/Arquivo CORREIO
Festa de Santa Bárbara reuniu multidão no Pelourinho por Marina Silva/CORREIO
Bárbara Larissa comemora os 15 anos na festa de Santa Bárbara por Marina Silva/CORREIO
Festa de Santa Bárbara no Pelourinho, em Salvador- Bahia. por MARINA SILVA/CORREIO
Festa de Santa Bárbara no Pelourinho, em Salvador- Bahia. por MARINA SILVA/CORREIO
O Largo do Pelourinho terá tráfego interditado das 8h às 20h. A partir das 10h, haverá a instalação de Barreiras Móveis Progressivas nas seguintes localidades: Ladeira Revolta dos Malês com a Rua do Tijolo; Ladeira Revolta dos Malês com a Rua do Saldanha; Ladeira Revolta dos Malês com a Rua São Francisco; Ladeira Revolta dos Malês com a Rua Ruy Barbosa; Ladeira do Prata com a Avenida J. J. Seabra; Travessa Professor Antônio Borja com a Ladeira do Desterro; Rua 12 de Outubro com a Avenida J. J. Seabra; Largo de São Miguel com a Avenida J. J. Seabra; Rua Frei Vicente com a Avenida J. J. Seabra; Ladeira da Saúde com a Avenida J. J. Seabra e Ladeira do Ferrão com a Avenida J. J. Seabra.

Haverá o bloqueio de forma progressiva do fluxo de veículos, a partir das 10h, nas seguintes vias: Largo do Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Ladeira Revolta dos Malês, Av. José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros), Rua Padre Agostinho Gomes (antiga Rua Baixa dos Sapateiros / Museu Casa do Benin), Largo do Pelourinho (chegada).

Opções de tráfego

Motoristas que trafegam pelo Centro com destino à Baixa dos Sapateiros podem utilizar vias alternativas, como a Rua do Pau da Bandeira, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia e o Túnel Américo Simas. Já aqueles vindos das Sete Portas e Bonocô podem optar pelo Vale do Nazaré, Avenida Joana Angélica e Saúde.

