Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PEC que altera regras de aposentadoria de policiais civis e agentes penitenciários é encaminhada à Alba

Proposta estabelece uma diferença mínima na idade exigida para aposentadoria entre homens e mulheres

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:42

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador
Polícia Civil  Crédito: Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera as regras de aposentadoria dos policiais civis e agentes penitenciários foi encaminhada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na última segunda-feira (1º).

Segundo o texto, para os policiais civis e agentes penitenciários que ingressaram até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 26, de 31 de janeiro de 2020, e que se aposentarem após a publicação da nova Emenda Constitucional, está prevista a garantia da paridade. A medida também vale para aqueles que já tinham seus proventos calculados com base na integralidade até a data de entrada em vigor da nova Emenda.

A proposta ainda estabelece uma diferença mínima na idade exigida para aposentadoria entre homens e mulheres. As mulheres terão uma redução na idade, tanto na regra especial transitória quanto na permanente, aplicada aos policiais civis, agentes penitenciários e servidores expostos a agentes nocivos. Para policiais civis e agentes penitenciários, o texto propõe aposentadoria voluntária com:

55 anos (homem) e 53 anos (mulher);

30 anos de contribuição para homens, com ao menos 20 em atividade estritamente policial;

25 anos de contribuição para mulheres, com ao menos 15 em atividade estritamente policial.

Leia mais

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Imagem - Entenda projeto de lei que propõe redução de multas da Zona Azul em Salvador

Entenda projeto de lei que propõe redução de multas da Zona Azul em Salvador

A proposta foi recebida pela presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), e pelos demais deputados. Em caso de aprovação, entrarão em vigor assim que foram sancionadas pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Tags:

Bahia Polícia Civil Alba

Mais recentes

Imagem - Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada nos próximos dias, diz DNIT

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada nos próximos dias, diz DNIT
Imagem - Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador
Imagem - Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
02

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz