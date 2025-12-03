POLÍCIA

Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

Mandados foram cumpridos na Bahia e no Distrito Federal

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:38

PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis Crédito: Divulgação

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (3), uma operação para apurar a possível disseminação de um vírus que afeta a ararinha-azul, espécie símbolo da Caatinga e considerada criticamente ameaçada de extinção. As ações ocorreram em Curaçá, no norte da Bahia, onde há um programa de reintrodução da ave na natureza, e em Brasília.

As investigações apontam que pessoas e empresas ligadas ao programa de reintrodução da Ararinha-Azul, em Curaçá, descumpriram normas sanitárias obrigatórias, abrindo espaço para a propagação do circovírus aviário (PBFD). A doença é altamente contagiosa, não tem tratamento e representa risco não apenas para a sobrevivência da ararinha-azul, mas também para outras aves da região.

Segundo a PF, houve resistência ao cumprimento de medidas emergenciais determinadas por órgãos ambientais, como isolamento sanitário das aves, testagens contínuas e recolhimento de animais que já estavam em liberdade.

No total, cerca de 30 agentes participaram da operação, que teve cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal. Os policiais buscaram documentos, equipamentos e aves possivelmente infectadas.

