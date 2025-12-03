Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação da PF mira suspeitos de propagar doença em animal silvestre em extinção na Bahia

Mandados foram cumpridos na Bahia e no Distrito Federal

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:38

PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis
PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis Crédito: Divulgação

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (3), uma operação para apurar a possível disseminação de um vírus que afeta a ararinha-azul, espécie símbolo da Caatinga e considerada criticamente ameaçada de extinção. As ações ocorreram em Curaçá, no norte da Bahia, onde há um programa de reintrodução da ave na natureza, e em Brasília.

As investigações apontam que pessoas e empresas ligadas ao programa de reintrodução da Ararinha-Azul, em Curaçá, descumpriram normas sanitárias obrigatórias, abrindo espaço para a propagação do circovírus aviário (PBFD). A doença é altamente contagiosa, não tem tratamento e representa risco não apenas para a sobrevivência da ararinha-azul, mas também para outras aves da região.

Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal

Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal por Miguel Monteiro
Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal por Miguel Monteiro
Vírus letal ameaça as ararinhas-azuis na Bahia por ICMBIO/Divulgação
Vírus letal ameaça as ararinhas-azuis na Bahia por ICMBIO/Divulgação
Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal por Miguel Monteiro
Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal por Miguel Monteiro
Ararinha-azul inspirou personagem do filme Rio por Divulgação
1 de 7
Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal por Miguel Monteiro

Segundo a PF, houve resistência ao cumprimento de medidas emergenciais determinadas por órgãos ambientais, como isolamento sanitário das aves, testagens contínuas e recolhimento de animais que já estavam em liberdade.

No total, cerca de 30 agentes participaram da operação, que teve cinco mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal. Os policiais buscaram documentos, equipamentos e aves possivelmente infectadas.

PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis

PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis por Divulgação
PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis por Divulgação
PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis por Divulgação
PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis por Divulgação
1 de 4
PF mira suspeitos de propagar vírus que contaminou ararinhas-azuis por Divulgação

Os suspeitos podem responder por crimes ambientais, incluindo disseminação de doença e morte de animais silvestres, além de obstrução da fiscalização. As penas podem chegar a até oito anos de prisão, somadas a possíveis sanções administrativas.

Leia mais

Imagem - Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal

Espécie ameaçada de extinção: ararinhas-azuis soltas na Bahia testam positivo para vírus letal

Imagem - Criadouro rebate acusações após ararinhas-azuis ameaçadas de extinção desenvolverem vírus letal na Bahia

Criadouro rebate acusações após ararinhas-azuis ameaçadas de extinção desenvolverem vírus letal na Bahia

Tags:

Polícia Federal Operação Contaminação Suspeitos Ararinhas-azuis

Mais recentes

Imagem - Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada nos próximos dias, diz DNIT

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada nos próximos dias, diz DNIT
Imagem - Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador

Homem é surpreendido e morto a tiros enquanto bebia em bar de Salvador
Imagem - PEC que altera regras de aposentadoria de policiais civis e agentes penitenciários é encaminhada à Alba

PEC que altera regras de aposentadoria de policiais civis e agentes penitenciários é encaminhada à Alba

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
02

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz