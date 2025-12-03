Acesse sua conta
Bebê de dois meses morre por suspeita de maus-tratos dos pais em Feira

Casal foi preso; médico denunciou caso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:22

Bebê de dois meses morre por suspeita de maus-tratos dos pais em Feira Crédito: Valto Novaes - Arquivo

Um bebê de dois meses morreu por suspeita de maus-tratos dos pais na tarde de terça-feira (2), em Feira de Santana, a 130km de Salvador. Os genitores, um homem de 38 anos e uma mulher de 29, foram presos após denúncia do médico que atendeu a vítima.

O bebê estava com hematomas pelo corpo e chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha, mas não resistiu. Lá, o plantonista desconfiou da situação e acionou a polícia.

Segundo a TV Subaé, da Rede Bahia, a mãe da criança informou que caiu por cima do bebê durante uma briga com o marido, o que causou os ferimentos.

O casal foi encaminhado para a unidade policial por policiais militares do 25º Batalhão (BPM) e submetido aos exames de praxe. Eles permanecem à disposição da Justiça. 

