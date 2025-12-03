CRIME

Homem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros durante cortejo para enterro na Bahia

Atentado ocorreu durante o sepultamento de jovem assassinado no dia anterior

Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:07

Douglas foi morto durante cortejo para enterro Crédito: Reprodução

O cortejo para o sepultamento de um jovem identificado como Juan Carlos Dantas Vargas, de 21 anos — morto em um ataque que deixou duas vítimas fatais e três feridos em Juazeiro, no norte da Bahia — foi interrompido por uma nova ação criminosa com disparos de arma de fogo. O caso foi registrado na segunda-feira (1º), quando familiares e amigos de Juan foram surpreendidos por homens armados que atiraram contra o grupo.

Os disparos atingiram duas pessoas. Uma delas foi Douglas Vinícius da Silva Costa, de 25 anos, que precisou ser socorrido às pressas para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Após perícia e reconhecimento, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro.

Ainda conforme as primeiras informações, o outro baleado também recebeu atendimento médico, porém deixou o hospital antes de ser liberado pelos profissionais de saúde. Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro nem sobre o estado de saúde.