Homem é morto e outro fica ferido em ataque a tiros durante cortejo para enterro na Bahia

Atentado ocorreu durante o sepultamento de jovem assassinado no dia anterior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:07

Douglas foi morto durante cortejo para enterro
Douglas foi morto durante cortejo para enterro Crédito: Reprodução

O cortejo para o sepultamento de um jovem identificado como Juan Carlos Dantas Vargas, de 21 anos — morto em um ataque que deixou duas vítimas fatais e três feridos em Juazeiro, no norte da Bahia — foi interrompido por uma nova ação criminosa com disparos de arma de fogo. O caso foi registrado na segunda-feira (1º), quando familiares e amigos de Juan foram surpreendidos por homens armados que atiraram contra o grupo.

Os disparos atingiram duas pessoas. Uma delas foi Douglas Vinícius da Silva Costa, de 25 anos, que precisou ser socorrido às pressas para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Após perícia e reconhecimento, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro.

Crimes ocorreram em dois dias e deixaram três vítimas

Juan estava em carro e foi morto em ataque no domingo por Reprodução
Ítalo estava em carro com Juan e também morreu em ataque no domingo por Reprodução
Douglas foi morto durante cortejo para enterro por Reprodução
Douglas foi morto durante cortejo para enterro por Reprodução
1 de 4
Juan estava em carro e foi morto em ataque no domingo por Reprodução

Ainda conforme as primeiras informações, o outro baleado também recebeu atendimento médico, porém deixou o hospital antes de ser liberado pelos profissionais de saúde. Até o momento, não há informações sobre seu paradeiro nem sobre o estado de saúde.

A Polícia Civil de Juazeiro investiga tanto o ataque ocorrido no cortejo quanto o atentado de domingo (30), que resultou na morte de Juan. Na ocasião, um homem ainda não identificado se aproximou em uma motocicleta e abriu fogo contra as vítimas que estavam dentro de um carro. Além de Juan, Ítalo Alisson Lima da Silva, de 29 anos, também foi executado no ataque.

