CRIME

Traficantes do CV presos expandiam atuação com homicídios em aldeias indígenas da Bahia

Criminosos foram alvo de operação em Santa Cruz Cabrália nesta terça-feira (2)

Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:21

Tuinã Ferreira é um dos quatro presos na operação Crédito: Reprodução

Os traficantes Tuinã Ferreira do Espírito Santo, Taunã Ferreira do Espírito Santo, Guilherme Morais Barboza e João Gabriel Carneiro Dantas, integrantes do Comando Vermelho (CV) presos por atuar na expansão da facção, fazem parte das ações que espalham terror e homicídios em aldeias indígenas de Santa Cruz Cabrália.

Dentro de uma dinâmica de conflito, os criminosos são investigados por mortes na “corrida” pelo domínio da região. É o caso, por exemplo, do ataque que interrompeu um aniversário na região de Ponta Grande, na aldeia indígena Rio Mar Pataxó, de acordo com inquérito policial ao qual a reportagem teve acesso.

Traficantes do CV presos expandiam atuação de facção com invasões e homicídios 1 de 7

Na ocasião, indivíduos armados entraram em uma casa e efetuaram disparos contra os moradores, causando a morte de Kleber Ferreira dos Santos no local. O ataque ocorreu durante a comemoração do aniversário de Ubiratã Ferreira dos Santos, irmão da vítima.

“No momento da confraternização, três homens encapuzados chegaram ao local; dois deles invadiram a residência e, sem dizer uma palavra, dispararam contra Kleber e Ubiratã. Este último conseguiu escapar, enquanto Kleber foi atingido fatalmente”, relatou a polícia.

Dois dos investigados são Kauã Passos Monteiro, o Buzu, e seu irmão, Tuinã Ferreira do Espírito Santo, que foram denunciados pelo crime em processo que corre no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Ambos são irmãos de Tauã Passos Monteiro, morto a tiros em setembro de 2024, e teriam invadido o aniversário em uma ação de “revanche”.

“Os dois são amplamente reconhecidos como membros do grupo conhecido como ‘Meninos de Fernando’. Fernando é apontado como o principal líder do tráfico de drogas na região do Campo, em Coroa Vermelha, mantendo ligação direta com a facção criminosa Comando Vermelho”, aponta o inquérito policial.

Tauã Passos Monteiro foi morto em setembro de 2024 Crédito: Reprodução