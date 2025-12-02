CRIME

Comerciante é morto a tiros dentro de loja no centro de cidade da Bahia

Polícia descarta latrocínio e analisa possível relação com conflitos recentes da vítima

Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:14

Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros Crédito: Reprodução

Um comerciante identificado como Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (1º), no centro de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. De acordo com informações da vítima, a vítima foi alvo do ataque dentro da própria loja, que foi invadida por um homem armado.

Dentro do estabelecimento, que fica na Rua Pedro Álvares Cabral, o suspeito, que ainda não foi preso, disparou três vezes contra o comerciante, que morreu na hora. Emanuel era dono de uma loja que atuava na venda de aromatizantes. O corpo da vítima passou por perícia de agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A polícia não considera o crime de latrocínio como possibilidade até o momento, já que há indícios de que o ato criminoso seja resultado de conflitos da vítima com outras pessoas. O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, que vai usar câmeras de segurança para identificar o autor do crime,