Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Comerciante é morto a tiros dentro de loja no centro de cidade da Bahia

Polícia descarta latrocínio e analisa possível relação com conflitos recentes da vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:14

Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros
Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros Crédito: Reprodução

Um comerciante identificado como Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (1º), no centro de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. De acordo com informações da vítima, a vítima foi alvo do ataque dentro da própria loja, que foi invadida por um homem armado.

Dentro do estabelecimento, que fica na Rua Pedro Álvares Cabral, o suspeito, que ainda não foi preso, disparou três vezes contra o comerciante, que morreu na hora. Emanuel era dono de uma loja que atuava na venda de aromatizantes. O corpo da vítima passou por perícia de agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Veja quem é o comerciante morto a tiros dentro da própria loja

Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros por Reprodução
Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros por Reprodução
Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros por Reprodução
Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros por Reprodução
1 de 4
Emanuel Messias Soares de Carvalho, de 52 anos, foi executado a tiros por Reprodução

A polícia não considera o crime de latrocínio como possibilidade até o momento, já que há indícios de que o ato criminoso seja resultado de conflitos da vítima com outras pessoas. O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, que vai usar câmeras de segurança para identificar o autor do crime,

Além de empresário, Emanuel já ocupou cargo público. Isso porque a Prefeitura de Teixeira de Freitas informou que o comerciante já ocupou o cargo de Polícia descarta latrocínio e analisa possível relação com conflitos recentes da vítima, onde ficou até setembro de 2024. Na época, ele foi exonerado do cargo.

Leia mais

Imagem - Traficante que usava portos para enviar drogas à Europa é preso em mansão na Grande Salvador

Traficante que usava portos para enviar drogas à Europa é preso em mansão na Grande Salvador

Imagem - Mais dois suspeitos de sequestrar nutricionista em praça de Salvador são presos

Mais dois suspeitos de sequestrar nutricionista em praça de Salvador são presos

Imagem - Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Quem é o jovem morto com 70 tiros em crime que parou o trânsito na Santa Cruz

Tags:

Bahia Mortos Tiros Loja Comerciante

Mais recentes

Imagem - Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês

Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês
Imagem - De graça! Pelourinho recebe Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais atrações no Dia Nacional do Samba

De graça! Pelourinho recebe Nelson Rufino, Teresa Cristina e mais atrações no Dia Nacional do Samba
Imagem - Três líderes do Comando Vermelho são presos em operação na Bahia

Três líderes do Comando Vermelho são presos em operação na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
01

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades
02

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas
04

Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas