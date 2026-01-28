Centro de saúde oferece vagas para exame gratuito em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:53
Será realizada neste sábado (31) uma ação da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) com foco na prevenção e no cuidado com a saúde da mulher. Na ocasião, serão oferecidas 70 vagas para mulheres com idade entre 25 e 59 anos para a realização do exame Papanicolau, preventivo do colo do útero, no Multicentro Liberdade. A ação acontece das 7h às 12h, com atendimento por ordem de chegada.
Para a realização do exame, a recomendação é que a paciente não esteja menstruada no dia do atendimento, evite relações sexuais nas 48 horas anteriores e não utilize duchas, cremes ou medicamentos vaginais nesse período. É necessário apresentar documento de identificação e, se possível, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Unidades de saúde em Salvador
O exame Papanicolau é indicado para mulheres que já iniciaram a vida sexual e, conforme recomendação do Ministério da Saúde, deve ser realizado periodicamente, geralmente a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos com resultado normal.
O procedimento é simples, rápido e, na maioria dos casos, indolor. Os resultados ficam disponíveis posteriormente na unidade e, caso sejam identificadas alterações, a paciente é encaminhada para acompanhamento e tratamento adequados na rede de saúde.
O exame preventivo é fundamental para a detecção precoce de alterações no colo do útero, possibilitando diagnóstico antecipado e tratamento adequado, o que reduz significativamente o risco de evolução para o câncer do colo do útero, um dos tipos mais comuns entre mulheres. A doença pode ser evitada e tratada com sucesso quando identificada precocemente.
A gerente administrativa do Multicentro Liberdade, Elaine Montalvão, afirma que a iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres ao cuidado preventivo. “O mutirão é uma oportunidade importante para que as mulheres realizem um exame simples, rápido e essencial para a prevenção. Nosso objetivo é facilitar o acesso e reforçar a importância do autocuidado”, destaca.