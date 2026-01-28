CUIDADO

Centro de saúde oferece vagas para exame gratuito em Salvador

Ação é voltada para prevenção e cuidado com a saúde da mulher

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:53

Multicentro Liberdade Crédito: Ascom/SMS

Será realizada neste sábado (31) uma ação da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) com foco na prevenção e no cuidado com a saúde da mulher. Na ocasião, serão oferecidas 70 vagas para mulheres com idade entre 25 e 59 anos para a realização do exame Papanicolau, preventivo do colo do útero, no Multicentro Liberdade. A ação acontece das 7h às 12h, com atendimento por ordem de chegada.

Para a realização do exame, a recomendação é que a paciente não esteja menstruada no dia do atendimento, evite relações sexuais nas 48 horas anteriores e não utilize duchas, cremes ou medicamentos vaginais nesse período. É necessário apresentar documento de identificação e, se possível, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O exame Papanicolau é indicado para mulheres que já iniciaram a vida sexual e, conforme recomendação do Ministério da Saúde, deve ser realizado periodicamente, geralmente a cada três anos, após dois exames anuais consecutivos com resultado normal.

O procedimento é simples, rápido e, na maioria dos casos, indolor. Os resultados ficam disponíveis posteriormente na unidade e, caso sejam identificadas alterações, a paciente é encaminhada para acompanhamento e tratamento adequados na rede de saúde.

O exame preventivo é fundamental para a detecção precoce de alterações no colo do útero, possibilitando diagnóstico antecipado e tratamento adequado, o que reduz significativamente o risco de evolução para o câncer do colo do útero, um dos tipos mais comuns entre mulheres. A doença pode ser evitada e tratada com sucesso quando identificada precocemente.