DIA DA VISIBILIDADE TRANS

Pessoas Trans vão poder retificar nome em ação gratuita nesta quinta-feira na Estação Lapa

A iniciativa terá início às 9h e se estende ao longo do dia

Nauan Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:55

Dia da visibilidade trans é comemorado dia 29 de Janeiro Crédito: Reprodução

Em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, a Estação de Metrô da Lapa, em Salvador, sedia nesta quinta-feira (29) uma ação voltada ao acolhimento e à garantia de direitos da população trans. O evento tem início às 9h e oferece, como serviço central, a retificação gratuita de nome e gênero diretamente no local.

A iniciativa, fruto de uma parceria entre o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD-LGBT) e a concessionária Metrô Bahia, disponibilizará equipes especializadas para realizar escuta qualificada e orientações jurídicas. O objetivo é desburocratizar o acesso ao direito de identidade, assegurando que o processo seja executado de forma ágil para os interessados.

O atendimento é inclusivo: pessoas trans que não possuam a documentação completa podem comparecer à estação para acessar os demais serviços de suporte e acolhimento disponíveis durante a atividade.

Para quem busca a retificação de nome e gênero, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento atualizada (emitida há no máximo 90 dias);

Certidão de casamento (se aplicável);



RG com expedição inferior a 10 anos;



CPF;



Título de eleitor;



Comprovante de residência;



Reservista.



A organização ressalta que a segunda via da certidão de nascimento pode ser solicitada gratuitamente em cartórios para cumprir o requisito de atualização. O documento é essencial para dar prosseguimento ao trâmite legal de alteração nos registros civis.