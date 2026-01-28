Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pessoas Trans vão poder retificar nome em ação gratuita nesta quinta-feira na Estação Lapa

A iniciativa terá início às 9h e se estende ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:55

Dia da visibilidade trans é comemorado dia 29 de Janeiro Crédito: Reprodução

Em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, a Estação de Metrô da Lapa, em Salvador, sedia nesta quinta-feira (29) uma ação voltada ao acolhimento e à garantia de direitos da população trans. O evento tem início às 9h e oferece, como serviço central, a retificação gratuita de nome e gênero diretamente no local.

A iniciativa, fruto de uma parceria entre o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD-LGBT) e a concessionária Metrô Bahia, disponibilizará equipes especializadas para realizar escuta qualificada e orientações jurídicas. O objetivo é desburocratizar o acesso ao direito de identidade, assegurando que o processo seja executado de forma ágil para os interessados.

O atendimento é inclusivo: pessoas trans que não possuam a documentação completa podem comparecer à estação para acessar os demais serviços de suporte e acolhimento disponíveis durante a atividade.

Para quem busca a retificação de nome e gênero, é necessário apresentar os seguintes documentos:

  • Certidão de nascimento atualizada (emitida há no máximo 90 dias);
  • Certidão de casamento (se aplicável);
  • RG com expedição inferior a 10 anos;
  • CPF;
  • Título de eleitor;
  • Comprovante de residência;
  • Reservista.

A organização ressalta que a segunda via da certidão de nascimento pode ser solicitada gratuitamente em cartórios para cumprir o requisito de atualização. O documento é essencial para dar prosseguimento ao trâmite legal de alteração nos registros civis.

Além do foco jurídico, a ação serve como um ponto de apoio social. Pessoas interessadas em orientações gerais devem comparecer portando qualquer documento de identificação disponível para usufruir da estrutura montada na estação.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Conheça 10 festas e lugares da cena LGBTQIAPN+ em Salvador

Bahia é o 2º estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+

Bloco Alfabeta leva samba LGBTQIAPN+ às ruas de Salvador neste sábado (17)

Hotel para público LGBTQIA+ pega fogo e hóspede fica em estado grave

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Tags:

Lgbt Documentos Trans

Mais recentes

Imagem - Centro de saúde oferece vagas para exame gratuito em Salvador

Centro de saúde oferece vagas para exame gratuito em Salvador
Imagem - Salvador ganha nova ferramenta para planejar trajetos de ônibus em aplicativo

Salvador ganha nova ferramenta para planejar trajetos de ônibus em aplicativo
Imagem - Casa usada como 'bunker' do tráfico é descoberta em Feira de Santana

Casa usada como 'bunker' do tráfico é descoberta em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
01

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
04

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)