Hotel para público LGBTQIA+ pega fogo e hóspede fica em estado grave

Estabelecimento já esteve envolvido em outras tragédias com mortes de clientes nos últimos anos

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:56

Incendio ocorreu em hotel e causou ferimentos graves em vitíma Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu um hotel e sauna gay voltado ao público LGBTQIA+ no centro de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (12), resultando em uma pessoa ferida em estado grave. O incidente ocorreu no Hotel Chilli - Sauna Gay, localizado na região do Largo do Arouche, mobilizando viaturas do Corpo de Bombeiros para o resgate.

De acordo com informações das autoridades dadas ao Jornal Metropole, o fogo teria começado em um dos cômodos do local. A vítima, um homem de 30 anos, cuja identidade não foi divulgada, sofreu queimaduras extensas e inalação de fumaça. Ele recebeu os primeiros socorros ainda na calçada do estabelecimento e foi encaminhado às pressas para uma unidade hospitalar de referência pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Testemunhas que estavam nas proximidades relataram momentos de pânico e uma fumaça densa saindo pelas janelas do prédio. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para conter as chamas e evitar que se alastrassem para imóveis vizinhos. Após o combate ao fogo, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que deve determinar o que causou o incêndio.

Em nota divulgada pelo hotel, foi informado que os socorros foram prestados e garantiram os cuidados necessários aos clientes: “O hóspede envolvido recebeu atendimento imediato por parte da equipe do hotel e foi prontamente encaminhado ao hospital. Até o momento, não dispomos de laudo médico oficial; entretanto, fomos informados de que o estado de saúde do hóspede é grave, o que nos causa profunda preocupação".

A empresa acrescentou que possui a licença necessária para funcionamento. "Ressaltamos ainda que o Hotel Chilli mantém o AVCB do Corpo de Bombeiros rigorosamente em dia, bem como todos os equipamentos de segurança em pleno funcionamento, em conformidade com as normas vigentes".

Mortes Misteriosas

Essa não é o primeiro acidente envolvendo o estabelecimento. Em 2024, o laugar se envolveu em uma tragedia que ainda não foi solucionada. O publicitario Yuri Henrique Gabriel Santos de Castro, de 23 anos, morreu por conta de múltiplas lesões graves no corpo, após sair da sauna do Hotel Chilli, em abril de 2024, de acordo com informações da CNN.

O jovem teria tido uma discussão relacionada ao valores do serviço, retornado ao quarto com um amigo e, em seguida, saído do local no meio da noite sem roupas ou pertences. Ainda de acordo com a reportagem, os seguranças tentaram alcançar o rapaz, mas sem sucesso. Seu corpo foi achado no bairro de Santa Ifigênia, também em São Paulo.