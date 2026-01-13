ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase de esperança, expansão e boas surpresas e voltam a acreditar no futuro nesta terça-feira (13 de janeiro)

Um novo olhar sobre a vida traz entusiasmo, vontade de expandir horizontes e a sensação clara de que coisas boas estão a caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e abundância Crédito: Shutterstock

Esta terça-feira, dia 13 de janeiro, chega com uma energia de abertura, curiosidade e renovação emocional. O dia favorece quem está disposto a enxergar além do óbvio, sair do automático e se permitir sonhar maior. Para três signos, esse movimento é ainda mais forte, trazendo esperança, novas ideias e a certeza de que o futuro reserva experiências mais ricas e estimulantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Uma mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você enxerga uma situação atual. Velhas ideias deixam de fazer sentido, e um novo pensamento mais otimista ganha espaço. Ao ampliar sua visão, oportunidades surgem com mais facilidade. O sentimento é claro: há muito mais pela frente do que você imaginava.

Dica cósmica: Permita-se pensar maior sem medo de errar.

Leão: A vontade de viver algo novo volta com força. Você percebe que vinha jogando seguro demais e agora sente o impulso de se arriscar um pouco mais naquilo que traz prazer e entusiasmo. Ao escolher a ousadia, sua confiança cresce naturalmente e a vida ganha mais cor.

Dica cósmica: Aposte no que te anima, mesmo sem garantias.

Aquário: O futuro começa a parecer mais aberto e convidativo. Novas conexões, ideias ou convites podem surgir e expandir sua visão de mundo. Você se sente mais disposto a explorar sem precisar ter todas as respostas antes. Esse passo traz crescimento e uma sensação renovada de propósito.

Dica cósmica: Confie no caminho, mesmo sem controlar cada detalhe.