3 signos entram em uma fase de esperança, expansão e boas surpresas e voltam a acreditar no futuro nesta terça-feira (13 de janeiro)

Um novo olhar sobre a vida traz entusiasmo, vontade de expandir horizontes e a sensação clara de que coisas boas estão a caminho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Shutterstock

Esta terça-feira, dia 13 de janeiro, chega com uma energia de abertura, curiosidade e renovação emocional. O dia favorece quem está disposto a enxergar além do óbvio, sair do automático e se permitir sonhar maior. Para três signos, esse movimento é ainda mais forte, trazendo esperança, novas ideias e a certeza de que o futuro reserva experiências mais ricas e estimulantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Uma mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você enxerga uma situação atual. Velhas ideias deixam de fazer sentido, e um novo pensamento mais otimista ganha espaço. Ao ampliar sua visão, oportunidades surgem com mais facilidade. O sentimento é claro: há muito mais pela frente do que você imaginava.

Dica cósmica: Permita-se pensar maior sem medo de errar.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Leão: A vontade de viver algo novo volta com força. Você percebe que vinha jogando seguro demais e agora sente o impulso de se arriscar um pouco mais naquilo que traz prazer e entusiasmo. Ao escolher a ousadia, sua confiança cresce naturalmente e a vida ganha mais cor.

Dica cósmica: Aposte no que te anima, mesmo sem garantias.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Aquário: O futuro começa a parecer mais aberto e convidativo. Novas conexões, ideias ou convites podem surgir e expandir sua visão de mundo. Você se sente mais disposto a explorar sem precisar ter todas as respostas antes. Esse passo traz crescimento e uma sensação renovada de propósito.

Dica cósmica: Confie no caminho, mesmo sem controlar cada detalhe.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Gêmeos Leão Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

