Cor e número da sorte de hoje (13 de janeiro): atenção redobrada com decisões financeiras e escolhas práticas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta terça-feira traz um chamado claro para agir com prudência, especialmente em assuntos ligados a dinheiro, compromissos e escolhas de longo prazo. Pequenos ajustes no cotidiano fazem grande diferença, tanto na vida prática quanto no equilíbrio emocional. As cores e os números da sorte ajudam a manter foco, segurança e clareza ao longo do dia. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Cuidar de pequenas questões de saúde evita incômodos maiores. Criatividade no trabalho rende bons resultados e fortalece a confiança.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 8
Touro: O dia favorece ganhos financeiros e apoio no ambiente profissional. Boas notícias em casa melhoram o clima emocional.
Cor da sorte: Vermelho-claro
Número da sorte: 7
Gêmeos: Ajustar o orçamento doméstico é essencial hoje. Encontros familiares trazem alegria e ajudam a reorganizar pensamentos.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 1
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Câncer: Relações familiares aquecem o coração e dão segurança. No trabalho, ideias criativas abrem novas possibilidades.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 3
Leão: O dia favorece negociações e assuntos ligados a imóveis. Mudanças no trabalho estimulam novas ideias e renovam o ânimo.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Virgem: Evitar excessos protege sua saúde e melhora o rendimento. Planejamento financeiro traz mais tranquilidade para o futuro.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
O drink que combina com cada signo
Libra: Persistência ajuda a concluir tarefas importantes. Conversas familiares pedem mais escuta e menos pressa em responder.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 11
Escorpião: Comunicação clara resolve pendências no trabalho. Questões domésticas exigem paciência e atenção emocional.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 4
Sagitário: Decisões financeiras pedem cautela e análise. O dia favorece reflexões internas e momentos de desaceleração.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 8
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Capricórnio: Responsabilidades aumentam, mas podem ser administradas com foco. O apoio da família traz conforto emocional.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 2
Aquário: Delegar tarefas ajuda a aliviar a pressão. Valorizar seu trabalho e seu tempo será essencial hoje.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 22
Peixes: O dia traz motivação para planos de longo prazo. Evitar conflitos familiares ajuda a manter a harmonia emocional.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8