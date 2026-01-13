O dia de hoje (13 de janeiro) marca um ponto de virada emocional para os signos: o que deixa de fazer sentido finalmente pode ser solto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 03:00
Hoje é um daqueles dias em que algo muda por dentro antes de mudar por fora. Emoções se reorganizam, valores se ajustam e muitas certezas antigas começam a perder força. Não é sobre agir com pressa, mas sobre entender o que ainda merece espaço na sua vida e o que já pode ser deixado para trás. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje você percebe que algo que antes parecia essencial já não tem o mesmo peso. Essa mudança de perspectiva traz alívio e liberdade. Ao soltar metas antigas, você cria espaço para objetivos que refletem quem você é agora.
Dica cósmica: Desapegar também é uma forma de vencer.
Touro: Pequenos prazeres ganham um valor enorme hoje. A simplicidade é o que devolve sua sensação de equilíbrio. Evite excessos, conflitos desnecessários e ambientes caóticos. O presente basta.
Dica cósmica: Paz também se constrói com escolhas simples.
Gêmeos: Hoje o foco deixa de ser o resultado e passa a ser o caminho. Ao abandonar a cobrança pela perfeição, você aprende mais, se estressa menos e avança com naturalidade.
Dica cósmica: Quando você relaxa o controle, o fluxo melhora.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Câncer: Sua intuição fala alto hoje, desde que você se permita silenciar o excesso de pensamentos. As respostas que você busca já estão dentro de você e se revelam no momento certo.
Dica cósmica: Confie mais no que sente do que no que racionaliza demais.
Leão: Uma proposta ou mudança inesperada pode surgir hoje. Não é preciso decidir tudo agora. Observe, reflita e esteja aberto a ajustes na sua rotina. Algo maior pode nascer disso.
Dica cósmica: Flexibilidade hoje evita arrependimentos amanhã.
Virgem: Uma sensação de vazio começa a se dissipar e dá lugar a mais clareza e motivação. Hoje é dia de dar o primeiro passo, mesmo que pequeno. O movimento certo destrava tudo.
Dica cósmica: Começar é mais importante do que fazer perfeito.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Libra: A vontade de mudar algo cresce ao longo do dia. Não espere o cenário ideal. Pequenas ações já trazem ânimo e renovam sua energia emocional.
Dica cósmica: O primeiro passo já é parte da transformação.
Escorpião: O silêncio de alguém ou uma ausência recente traz mais clareza do que conversas longas. Hoje, permita que esse espaço te ajude a reorganizar emoções e decisões.
Dica cósmica: Nem toda resposta vem com palavras.
Sagitário: Hoje sua voz ganha força e reconhecimento. Suas ideias encontram escuta e seu ponto de vista faz diferença. É um ótimo momento para se posicionar e liderar.
Dica cósmica: Sua verdade merece ser compartilhada.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Capricórnio: Resolver é melhor do que discutir hoje. Ações práticas trazem resultados concretos, especialmente em assuntos do dia a dia. Foque no que pode ser feito agora.
Dica cósmica: Menos discurso, mais execução.
Aquário: Energia e iniciativa não faltam hoje. Colocar uma ideia em movimento, mesmo no início, traz sensação de propósito e confiança. Você está mais pronto do que imagina.
Dica cósmica: Comece antes de se sentir totalmente preparado.
Peixes: Uma frase aparentemente simples pode ecoar dentro de você ao longo do dia. Preste atenção no que toca suas emoções. Algumas verdades chegam de forma sutil, mas transformam tudo.
Dica cósmica: O que te emociona carrega mensagem.